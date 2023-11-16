Монстри ентелодонти — що відомо про пекельних свиней, які колись населяли Землю

Ентелодонт нападає на здобич. Кадр з фільму "Прогулянки з чудовиськами"

Найжахливішими доісторичними істотами, які коли-небудь населяли Землю, можуть здаватися динозаври — гігантські кровожерливі монстри, здатні легко проковтнути людину. Проте, на нашій планеті жили й інші не менш небезпечні та страшні тварини, з якими б точно не хотілося б зустрітися.

Так, вчені пропонують познайомитися з пекельними свинями. Ці створіння були родичами сучасних гіпопотамів і населяли Землю майже 20 мільйонів років тому, пише IFLScience.

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Що дослідникам відомо про пекельних свиней

Це не окремий вид, а ціла родина, яка науковою мовою зветься ентелодонти (еntelodontidae). Досі незрозуміло, чому їх назвали свиньми та ще й з пекла, адже до свиней вони не мають жодного відношення. Можливо у зовнішності деяких видів є риси сучасних диких кабанів.

А як показують останні дослідження, пекельні свині, можливо, були більш тісно пов’язані з бегемотами та китоподібними.

За знайденими скам'янілостями вчені встановили, що ентелодонти жили по всій Північній півкулі.

Ілюстрація одного з видів ентелодонтів. Зображення: prehistoria.fandom.com

Як виглядали пекельні свині

Зовнішній вигляд цих доісторичних тварин був не найпривітніший, навряд чи, ви б захотіли знайомитися з ним ближче.

Однією з ключових характеристик усієї родини був великий череп із довгою лицьовою частиною. До прикладу, деякі види мали черепи довжиною близько 90 см.

Ентелодонти також мали кісткові вирости з нижньої щелепи, а всередині рота — великі різці та ікла — дуже схожі на ті, що спостерігаються у сучасних м’ясоїдних.

Щодо розмірів та ваги, то тут також багато що залежало від конкретного виду. Найбільші представники досягали 900 кг. Найменші пекельні свині все ще мали близько 150 кг.

Реконструкція Daeodon shoshonensis, одного з видів пекельних свиней. Фото: Max Bellomio, via Wikimedia Commons

Чи справді вони були пекельними

На вигляд це безжальні монстри-м'ясоїди, які готові розірвати кожного на своєму шляху. До того ж пекельні свині наділені зубами, які легко перемелють усі кісточки.

Проте, останні дослідження демонструють, що ентелодонти могли бути всеїдними, а деякі види віддавали перевагу рослинній їжі.

Дослідження вивчало малюнок мікрозношення на зубах Entelodon magnus, виду, який переважно зустрічається в Європі. Схема виявила всеїдність, схожу на дієту диких кабанів. Дослідники припускають, що ці тварини, можливо, харчувалися корінням і фруктами, але також могли шукати м’ясо.

Череп Entelodon magnus. Фото: H. Zell

Крім того, аналіз черепів ентелодонтів виявив докази загоєних слідів укусів, які, ймовірно, були зроблені іншими ентелодонтами, що свідчить про те, що вони, можливо, брали участь у боротьбі один з одним за такі речі, як територія чи їжа.

Ілюстрація битви пекельних свиней. Фото: Julio Lacerda

Виявлення всеїдності додає несподіваного повороту до їхньої історії, підкреслюючи складність доісторичних екосистем і несподівані ролі, які відігравали ці істоти. Хоча пекельні свині не є кровожерливими хижаками, як ми колись думали, вони залишаються захопливим шматочком стародавньої головоломки Землі.

Наразі люди продовжують знаходити скам'янілості ентелодонтів. Ці рештки здатні дати відповіді на питання про те, як жили та вмирали представники цього виду.

Чому пекельні свині вимерли

Роздріблені свідоцтва більшості скам'янілих черепів свідчать про те, що жорстокі зіткнення між ентелодонтами були досить регулярним явищем. Однак, крім цього, існує ще ціла низка екологічних факторів, які, швидше за все, і призвели до вимирання цих видів.

Масове вимирання могло статися через потепління або похолодання, виверження вулканів або зіткнення з астероїдами. Ба більше, навіть хвороби й неадаптивні біологічні особливості могли вплинути на здатність виду вижити.

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