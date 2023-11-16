Монстры энтелодонты — что известно об адских свиньях, когда-то населявших Землю

Энтелодонт нападает на добычу. Кадр из фильма "Прогулки с чудовищами"

Самыми ужасными доисторическими существами, которые когда-либо населяли Землю, могут казаться динозавры — гигантские кровожадные монстры, способные легко проглотить человека. Однако на нашей планете жили и другие не менее опасные и страшные животные, с которыми точно не хотелось бы встретиться.

Так, ученые предлагают познакомиться с адскими свиньями Эти создания были родственниками современных гиппопотамов и населяли Землю почти 20 миллионов лет назад, пишет IFLScience.

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Что исследователям известно об адских свиньях

Это не отдельный вид, а целая семья, которая научным языком называется энтелодонты (entelodontidae). До сих пор непонятно, почему их назвали свиньями, да еще из ада, ведь к свиньям они не имеют никакого отношения. Возможно, в облике некоторых видов есть черты современных диких кабанов.

А как показывают последние исследования, адские свиньи, возможно, были более тесно связаны с бегемотами и китообразными.

По найденным окаменелостям ученые установили, что энтеледонты жили по всему Северному полушарию.

Иллюстрация одного из видов энтелодонтов. Изображение: prehistoria.fandom.com

Как выглядели адские свиньи

Внешний вид этих доисторических животных был не самым приветливым, вряд ли вы бы захотели знакомиться с ним поближе.

Одной из ключевых характеристик всей семьи был большой череп с длинной лицевой частью. К примеру, некоторые виды имели черепа длиной около 90 см.

Энтелодонты также имели костные выросты из нижней челюсти, а внутри рта — большие резцы и клыки — очень похожи на те, что наблюдаются у современных мясоядных.

Что касается размеров и веса, то здесь тоже многое зависело от конкретного вида. Крупнейшие представители достигали 900 кг. Самые маленькие адские свиньи все еще имели около 150 кг.

Реконструкция Daeodon shoshonensis, одного из видов адских свиней. Фото: Max Bellomio, via Wikimedia Commons

Действительно ли они были адскими

С виду это безжалостные монстры-мясоеды, которые готовы разорвать каждого на своем пути. К тому же адские свиньи наделены зубами, которые могут легко перемолоть все косточки.

Однако последние исследования демонстрируют, что энтелодонты могли быть всеядными, а некоторые виды предпочитали растительную пищу.

Одно из исследований изучало рисунок микроизноса на зубах Entelodon magnus, вида, преимущественно встречающегося в Европе. Схема проявила всеядность, похожую на диету диких кабанов. Исследователи предполагают, что эти животные, возможно, питались корнями и фруктами, но могли искать мясо.

Череп Entelodon magnus. Фото: H. Zell

Кроме того, анализ черепов энтелодонтов обнаружил доказательства залеченных следов укусов, которые, вероятно, были сделаны другими энтелодонтами, что свидетельствует, что они, возможно, участвовали в борьбе друг с другом за такие вещи, как территория или еда.

Иллюстрация битвы адских свиней. Фото: Julio Lacerda

Выявление всеядности придает неожиданный поворот к их истории, подчеркивая сложность доисторических экосистем и неожиданные роли, которые играли эти существа. Хотя адские свиньи не являются кровожадными хищниками, как мы когда-то думали, они остаются увлекательным кусочком древней головоломки Земли.

Пока люди продолжают находить окаменелости энтелодонтов. Эти останки способны ответить на вопрос о том, как жили и умирали представители этого вида.

Почему адские свиньи вымерли

Раздробленные свидетельства большинства окаменелых черепов свидетельствуют, что жестокие столкновения между энтелодонтами были достаточно регулярным явлением. Однако кроме этого существует еще целый ряд экологических факторов, которые, скорее всего, и привели к вымиранию этих видов.

Массовое вымирание могло произойти из-за потепления или похолодания, извержения вулканов или столкновения с астероидами. Более того, даже болезни и неадаптивные биологические особенности могли повлиять на способность вида выжить.

Раньше мы рассказывали, почему с нашей планеты навсегда исчезли животные-гиганты, такие как динозавры.

Напомним, мы писали, что ученым удалось определить, сколько тираннозавров жило на Земле до падения астероида.

Также мы сообщали, что ученые рассказали о первом хищнике, который жил задолго до динозавров.