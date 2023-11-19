На лондонському аукціоні продали найдорожче у світі віскі за 2,7 млн доларів

Знавець віскі на аукціоні. Фото: Mathilde BELLENGER / AFP

У Лондоні на аукціоні Sotheby's пляшку віскі "The Macallan" 1926 року було продано за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів. Зазначається, що така сума продажу є новим рекордом для будь-якої пляшки алкоголю чи вина, яка була продана на аукціоні.

Про це пише France 24.

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Очікувана сума виторгу за пляшку віскі

Поціновувачі очікували, що пляшку віскі The Macallan 1926 року продадуть за 750 тисяч, або ж сума дійде до 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Проте за неї виручили майже 2,2 мільйона фунтів, а саме 2,7 мільйона доларів США.

Віскі "The Macallan" 1926 року. Фото: twitter.com/Whisky_auction

За розрахунками, один грам такого алкоголю коштує 3 857 доларів.

Як відомо, іншу пляшку Macallan 1926 року виготовлення вже рекордно продавали у 2019 році — на такому ж аукціоні за неї віддали 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.

Унікальність напою

Зазначається, що залишилося лише 40 пляшок такого віскі. За словами представників шотландського бренду, їх було розлито з бочки №263 у 1986 році.

"Я спробував крихітну краплю. Воно дуже насичене, у ньому багато сушених фруктів, як і слід було очікувати, багато спецій, багато дерева", — зауважив керівник відділу Sotheby's Джонні Фаул для видання.

Він додав, що цей вид алкоголю провів 60 років у бочці з темного європейського дуба, через це він має такий колір.

"Це не віскі, до якого можна ставитися легковажно. Це насичений напій, але він неймовірний", — наголосив Джонні Фаул.

Крім того, на дванадцяти пляшках, разом з тією, яку продали на аукціоні, були етикетки, які створив італійський художник Валеріо Адамі.

Нагадаємо, кілька пам'ятних речей з лайнера "Титанік", який потонув 111 років тому після зіткнення з айсбергом, продали на аукціоні. Серед них й унікальне меню вечері, яку подавали за три дні до катастрофи.