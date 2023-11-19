На лондонському аукціоні продали найдорожче у світі віскі за 2,7 млн доларів
У Лондоні на аукціоні Sotheby's пляшку віскі "The Macallan" 1926 року було продано за 2,1 мільйона фунтів стерлінгів. Зазначається, що така сума продажу є новим рекордом для будь-якої пляшки алкоголю чи вина, яка була продана на аукціоні.
Про це пише France 24.
Очікувана сума виторгу за пляшку віскі
Поціновувачі очікували, що пляшку віскі The Macallan 1926 року продадуть за 750 тисяч, або ж сума дійде до 1,2 мільйона фунтів стерлінгів. Проте за неї виручили майже 2,2 мільйона фунтів, а саме 2,7 мільйона доларів США.
За розрахунками, один грам такого алкоголю коштує 3 857 доларів.
Як відомо, іншу пляшку Macallan 1926 року виготовлення вже рекордно продавали у 2019 році — на такому ж аукціоні за неї віддали 1,5 мільйона фунтів стерлінгів.
Унікальність напою
Зазначається, що залишилося лише 40 пляшок такого віскі. За словами представників шотландського бренду, їх було розлито з бочки №263 у 1986 році.
"Я спробував крихітну краплю. Воно дуже насичене, у ньому багато сушених фруктів, як і слід було очікувати, багато спецій, багато дерева", — зауважив керівник відділу Sotheby's Джонні Фаул для видання.
Він додав, що цей вид алкоголю провів 60 років у бочці з темного європейського дуба, через це він має такий колір.
"Це не віскі, до якого можна ставитися легковажно. Це насичений напій, але він неймовірний", — наголосив Джонні Фаул.
Крім того, на дванадцяти пляшках, разом з тією, яку продали на аукціоні, були етикетки, які створив італійський художник Валеріо Адамі.
Нагадаємо, кілька пам'ятних речей з лайнера "Титанік", який потонув 111 років тому після зіткнення з айсбергом, продали на аукціоні. Серед них й унікальне меню вечері, яку подавали за три дні до катастрофи.
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