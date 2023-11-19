На лондонском аукционе продали самый дорогой в мире виски за 2,7 млн долларов

Знаток виски на аукционе. Фото: Mathilde BELLENGER/AFP

В Лондоне на аукционе Sotheby's бутылка виски "The Macallan" в 1926 году была продана за 2,1 миллиона фунтов стерлингов. Отмечается, что такая сумма продаж является новым рекордом для любой бутылки алкоголя или вина, которая была продана на аукционе.

Об этом пишет France 24.

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Ожидаемая сумма выручки за бутылку виски

Ценители ожидали, что бутылку виски The Macallan 1926 года продадут за 750 тысяч, или сумма дойдет до 1,2 миллиона фунтов стерлингов. Однако за нее выручили около 2,2 миллиона фунтов, а именно 2,7 миллиона долларов США.

Виски "The Macallan" в 1926 году. Фото: twitter.com/Whisky_auction

По расчетам, один грамм такого алкоголя стоит 3 857 долларов.

Другую бутылку Macallan 1926 года изготовление уже рекордно продавали в 2019 году — на таком же аукционе за нее отдали 1,5 миллиона фунтов стерлингов.

Уникальность напитка

Отмечается, что осталось всего 40 бутылок такого виски. По словам представителей шотландского бренда, они были разлиты из бочки №263 в 1986 году.

"Я попробовал крошечную каплю. Оно очень насыщенное, в нем много сушеных фруктов, как и следовало ожидать, много специй, много дерева", — отметил руководитель отдела Sotheby's Джонни Фаул для издания.

Он добавил, что этот вид алкоголя провел 60 лет в бочке из темного европейского дуба, поэтому он имеет такой цвет.

"Это не виски, к которому можно относиться легкомысленно. Это насыщенный напиток, но он невероятный", — подчеркнул Джонни Фаул.

Кроме того, на двенадцати бутылках, вместе с проданной на аукционе, были этикетки, которые создал итальянский художник Валерио Адами.

Напомним, несколько памятных вещей из лайнера "Титаник", утонувшего 111 лет назад после столкновения с айсбергом, было продано на аукционе. Среди них и уникальное меню ужина, который подавали за три дня до катастрофы.