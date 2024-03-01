На Сонці зафіксували пляму більшу за Землю — чи варто людству перейматися

Величезна пляма на Сонці. Зображення: NASA/SDO

Ще одна пляма гігантських розмірів була помічена на Сонці. Вона була настільки великою, що люди могли її спостерігати неозброєним оком за допомогою окулярів для сонячного затемнення.

Що про неї відомо, чим вона особлива та чи варто людству перейматися через її появу, пише видання Space.com.

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Ця пляма отримала назву AR3590. Її площа приблизно в 9,5 рази перевищує площу Землі. Що робить її найбільшою сонячною плямою поточного 11-річного сонячного циклу. Тож, погодьтеся, це робить її більш ніж особливою.

Астрофотограф Пітер Льюїс відстежував зростання сонячної плями впродовж 6 днів. Він опублікував зображення змін, яких зазнала AR3590, у своєму каналі X.

Послідовне зростання масивної плями AR3590 на Сонці. Зображення: Пітер Льюїс

Чи варто переживати людству через таке масивне утворення на Сонці

Такі утворення існують кілька годин, днів чи навіть місяців, вони можуть бути різної форми та розмірів. Особливо великі плями можна побачити й без телескопа.

Як відомо, саме в сонячних плямах з'являються спалахи, які супроводжуються викидами сонячних частинок і спричиняють геомагнітні бурі на Землі. Потужні магнітні бурі можуть негативно впливати на нашу планету.

Наразі сонячна пляма AR3590 не зробила жодного коронального викиду маси. Але вона породила одразу три спалахи Х-класу, які вважаються найпотужнішими та найбільшими в історії спостережень. Втім, вчені поки що не бачать жодних приводів для занепокоєнь.

Масивна сонячна пляма AR3590. Анімація: NASA

Раніше ми розповідали, що після потужного вибуху на Сонці помітили дивні відростки, їх вдалося зафіксувати на камеру.

Нагадаємо, ми повідомляли, вчені хочуть зупинити кипіння Землі, запустивши гігантську парасольку у космос.

Також ми писали, якою буде смерть Сонця та що чекає на нашу планету.