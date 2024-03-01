На Солнце зафиксировали пятно больше Земли — стоит ли человечеству беспокоиться

Огромное пятно на Солнце. Изображение: NASA/SDO

Еще одно пятно гигантских размеров было замечено на Солнце. Оно было настолько большое, что люди могли его наблюдать невооруженным глазом с помощью очков для солнечного затмения.

Что о нем известно, чем оно особенное и стоит ли человечеству беспокоиться из-за его появления, пишет издание Space.com.

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Это пятно получило название AR3590. Его площадь примерно в 9,5 раза превышает площадь Земли. Что делает ее самым большим солнечным пятном текущего 11-летнего солнечного цикла. Поэтому, согласитесь, это делает его более чем особенным.

Астрофотограф Питер Льюис отслеживал рост солнечного пятна в течение 6 дней. Он опубликовал изображение изменений AR3590 в своем канале X.

Последовательный рост массивного пятна AR3590 на Солнце. Изображение: Питер Льюис

Стоит ли переживать человечеству из-за такого массивного образования на Солнце

Такие образования существуют несколько часов, дней или даже месяцев, они могут быть разной формы и размеров. Особенно большие пятна можно увидеть без телескопа.

Как известно, именно в солнечных пятнах появляются вспышки, сопровождающиеся выбросами солнечных частиц и вызывающие геомагнитные бури на Земле. Мощные магнитные бури могут отрицательно влиять на нашу планету.

Пока солнечное пятно AR3590 не произвело ни одного коронального выброса массы. Но оно породило сразу три вспышки Х-класса, которые считаются самыми мощными в истории наблюдений. Впрочем, ученые пока не видят никаких поводов для беспокойств.

Массивное солнечное пятно AR3590. Анимация: NASA

Ранее мы рассказывали, что после мощного взрыва на Солнце заметили странные отростки, их удалось зафиксировать на камеру.

Напомним, мы сообщали, что ученые хотят остановить кипение Земли, запустив гигантский зонтик в космос.

Также мы писали, какой будет смерть Солнца и что ждет нашу планету.