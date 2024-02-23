На Сонці стався найпотужніший за сім років спалах — чим це загрожує

Спалах на Сонці. Ілюстративне фото: NASA/SDO

У ніч проти 23 лютого на Сонці трапився найпотужніший спалах за сім років. Фахівці пояснюють, що зараз на Сонці відбувається один із найсильніших за останні два сонячні цикли сплесків активності.

Про це повідомили в лабораторії сонячної астрономії ІКІ РАН, передають росЗМІ.

Потужний спалах на Сонці 23 лютого

Новий спалах, який зафіксували фахівці, став уже третім, вищого балу X, менш ніж за 24 години. Наразі існує висока ймовірність того, що хмари плазми попрямують до Землі, що спричинить основний удар по магнітному полю. Це може статися вже в неділю, 25 лютого. Метеозалежних людей попереджають про можливі головні болі.

В лабораторії пояснили, що сонячний цикл триває приблизно 12 років. У цей час сонячна активність може як слабшати, так і посилюватися.

"Зареєстровані від Сонця потоки випромінювання склали близько 1 кіловата на квадратний кілометр, що всього у 2-3 рази нижче за рекордні рівні, зафіксовані в сучасній історії", — зазначили в РАН.

Цей сонячний спалах вчені віднесли до класу X6.3, він став найпотужнішим та найбільшим з 2017 року.

Нагадаємо, нещодавно Національне управління Сполучених Штатів Америки з аеронавтики та дослідження космосу (NASA) показало потужний спалах на Сонці, який стався 9 лютого.

Додамо, синоптики розповіли, що упродовж 23 лютого магнітних бур не передбачається, а спалах, який трапився вночі не шкодить людському організму.