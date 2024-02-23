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На Солнце произошла самая мощная за семь лет вспышка — чем это грозит

23 февраля 2024 10:18
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
На Солнце произошла самая мощная за семь лет вспышка — чем это грозит
Вспышка на Солнце. Иллюстративное фото: NASA/SDO
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

В ночь на 23 февраля на Солнце произошла самая мощная вспышка за семь лет. Специалисты объясняют, что сейчас на Солнце происходит один из самых сильных за последние два солнечных цикла всплеска активности. 

Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, передают росСМИ.

Мощная вспышка на Солнце 23 февраля

Новая вспышка, которую зафиксировали специалисты, стала уже третьей, высшего балла X, менее чем за 24 часа. Сейчас существует высокая вероятность того, что облака плазмы направятся к Земле, что повлечет за собой основной удар по магнитному полю. Это может произойти уже в воскресенье, 25 февраля. Метеозависимых людей предупреждают о возможных головных болях.

В лаборатории объяснили, что солнечный цикл длится около 12 лет. В настоящее время солнечная активность может как ослабевать, так и усиливаться.

"Зарегистрированные от Солнца потоки излучения составили около 1 киловатта на квадратный километр, что всего в 2-3 раза ниже рекордных уровней, зафиксированных в современной истории", — отметили в РАН.

Эту солнечную вспышку ученые отнесли к классу X6.3, она стала самой мощной и самой большой с 2017 года.

Напомним, недавно Национальное управление Соединенных Штатов Америки по аэронавтике и исследованию космоса (NASA) показало мощную вспышку на Солнце, которая произошла 9 февраля.

Добавим, синоптики рассказали, что на протяжении 23 февраля магнитных бурь не предвидится, а вспышка, которая произошла ночью, не вредит человеческому организму.

NASA
космос
Солнце
астрономия

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