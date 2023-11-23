Виявлено новий ризик для здоровʼя астронавтів — наслідки відчутні десятиліття

Астронавт у відкритому космосі. Фото: stock.adobe.com

Людство готується до підкорення та освоєння глибокого космосу. Вже 2024 року програма NASA "Артеміда" має відправити космонавтів на Місяць, а на 2040 рік заплановані пілотовані місії на Марс. Науковці намагаються врахувати усі можливі ризики й, звичайно, досліджують, як довгострокові експедиції космосом можуть впливати на здоров'я зореплавців. Нещодавні висновки занепокоїли вчених, адже з'явилися нові ризики для здоров'я астронавтів.

Про це повідомило видання The Guardian посилаючись на нову наукову працю команди дослідників з Університету Флориди й Університету Уейк Форест у Північній Кароліні, яка оприлюднена у журналі Faseb.

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Що вивчали науковці та до яких висновків дійшли

Автори дослідження зазначили, що вивчали вплив випромінювання на функцію еректильної тканини під час експериментів на щурах. Це перша праця у світі з вивчення впливу космічних польотів на потенцію.

В Лабораторії космічної радіації NASA в Нью-Йорку у серії експериментів фахівці підвішували щурів під кутом 30 градусів і піддавали впливу імітованого галактичного космічного випромінювання.

Аналіз тканин щурів через рік показав, що навіть незначний вплив галактичних космічних променів збільшив окислювальний стрес у тварин. Це погіршило функцію артерії, яка постачає кров до пеніса, та еректильної тканини. Невагомість теж мала вплив, але не такий помітний.

Таким чином вони дійшли висновку, що галактичне космічне випромінювання і мікрогравітація (меншою мірою) можуть погіршити функцію еректильної тканини, причому наслідки можуть бути відчутними десятиліття.

Тож, астронавти, які подорожують у далекий космос, мають ризик еректильної дисфункції.

Астронавти у відкритому космосі. Фото: Getty Images/Peepo

Чи можна вилікувати астронавтів

Як зауважив експерт з нервово-судинної дисфункції з Університету штату Флорида і старший автор дослідження Джастін Ла Фавор, на щастя, ця проблема піддається лікуванню, і певні антиоксиданти можуть допомогти.

"У сукупності ці результати свідчать про те, що нервово-судинна функція еректильної тканини може бути порушена протягом решти періоду сексуального здоров'я астронавтів після повернення на Землю з тривалого дослідження глибокого космосу", – пишуть автори дослідження.

Тож, тепер дослідники закликають ретельно стежити за сексуальним здоров'ям астронавтів після повернення з майбутніх місій у далекий космос.

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