Выявлен новый риск для здоровья астронавтов — последствия ощутимы десятилетия

Астронавт в открытом пространстве. Фото: stock.adobe.com

Человечество готовится к покорению и освоению глубокого космоса. Уже в 2024 году программа NASA "Артемида" должна отправить космонавтов на Луну, а к 2040 году запланированы пилотируемые миссии на Марс. Ученые пытаются учесть все возможные риски и, конечно, исследуют, как долгосрочные экспедиции в космос могут влиять на здоровье звездоплавателей. Недавние выводы обеспокоили ученых, потому что появились новые риски для здоровья астронавтов.

Об этом сообщило издание The Guardian, ссылаясь на новую научную работу команды исследователей из Университета Флориды и Университета Уэйк Форест в Северной Каролине, которая обнародована в журнале Faseb.

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Что изучали ученые и к каким выводам пришли

Авторы исследования отметили, что изучали влияние излучения на функцию эректильной ткани во время экспериментов на крысах. Это первый труд в мире по изучению влияния космических полетов на потенцию.

В Лаборатории космической радиации NASA в Нью-Йорке в серии экспериментов специалисты подвешивали крыс под углом 30 градусов и подвергали воздействию имитированного галактического космического излучения.

Анализ тканей крыс через год показал, что даже незначительное влияние галактических космических лучей увеличило окислительный стресс у животных. Это ухудшило функцию артерии, поставляющей кровь в пенис, и эректильной ткани. Невесомость также оказала влияние, но не такое заметное.

Они пришли к выводу, что галактическое космическое излучение и микрогравитация (в меньшей степени) могут ухудшить функцию эректильной ткани, причем последствия могут ощущаться десятилетия.

Таким образом, астронавты, путешествующие в дальний космос, имеют риск эректильной дисфункции.

Астронавты в открытом пространстве. Фото: Getty Images/Peepo

Можно ли вылечить астронавтов

Как отметил эксперт по нервно-сосудистой дисфункции из Университета штата Флорида и старший автор исследования Джастин Ла Фавор, к счастью, эта проблема поддается лечению, и некоторые антиоксиданты могут помочь.

"В совокупности эти результаты свидетельствуют, что нервно-сосудистая функция эректильной ткани может быть нарушена в течение остального периода сексуального здоровья астронавтов по возвращении на Землю из длительного исследования глубокого космоса", — пишут авторы исследования.

Теперь исследователи призывают тщательно следить за сексуальным здоровьем астронавтов после возвращения из будущих миссий в далекий космос.

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