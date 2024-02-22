Нова загроза для людства — у США в плацентах жінок вперше виявили мікропластик

Мікропластик, який виявили в плацентах жінок. Фото: Naked Science

У США вчені виявили мікропластик в плацентах 62 жінок і плодах, що розвиваються. Науковці прогнозують, що токсична речовина у майбутньому може вплинути на життя людей.

Про це повідомляє The Science Times.

Вчені виявили мікропластик у жіночих плацентах

Вчені з американського Університету Нью-Мексико під час обстежень вагітних жінок виявили у плацентах мікропластик. Кожна з частинок була довжиною до 5 мм. Елементи пластику було виявлено як в тілі матері, так і організмі плоду.

Мікропластик утворюється в результаті розкладання більших пластикових відходів, зокрема пакетів, пляшок. Гранули пластику не засвоюються в людському організмі і можуть викликати алергічні або запальні реакції.

Автор дослідження Метью Кемп наголосив, що подібне явище, тобто зараження плаценти пластиком може сильно вплинути на життя людей та розвиток плоду.

"Пластикові відходи на звалищах викидають мікроскопічні частинки в ґрунтові води та іноді в атмосферу у вигляді аерозолів, які потрапляють у нашу їжу, воду та тіло. Оскільки весь пластик у нашому середовищі руйнується та перетворюється на мікропластик, його концентрація з часом зростатиме, погіршуючи проблему", — вказують у виданні.

Однак науковці закликали вагітних не панікувати та не змінювати свій раціон, тому що це також може вплинути на розвиток дитини. Вчені зауважили, що мікропластик може потрапляти в людське тіло з жирами, які були, наприклад на харчовому контейнері. За словами Кемпа, люди навіть не помічають і не розуміють, коли мікропластик потрапляє до організму.

Наразі фахівці встановлюють всі наслідки впливу мікропластику.

Нагадаємо, вчені давно стурбовані глобальною проблемою мікропластику. Частинки речовини знаходять усюди — від глибин моря до найвищих шарів атмосфери. Ці токсичні дрібні пластикові рештки також виявили ще й у хмарах. Відтак науковці встановили, що мікропластик може впливати на погоду та глобальне потепління.

Додамо, мікропластик також виявили в Антарктиді. Екологи стривожені та працюють над пошуком заходів для боротьби з токсичною речовиною.