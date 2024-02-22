Новая угроза для — в США в плацентах женщин впервые обнаружили микропластик

Микропластик, обнаруженный в плацентах женщин. Фото: Naked Science

В США ученые обнаружили микропластик в плацентах 62 женщин и развивающихся плодах. Ученые прогнозируют, что токсичное вещество в будущем может повлиять на жизнь людей.

Об этом сообщает The Science Times.

Ученые обнаружили микропластик в женских плацентах

Ученые из американского Университета Нью-Мексико в ходе обследования беременных женщин обнаружили в плацентах микропластик. Каждая из частиц была длиной до 5 мм. Элементы пластика были обнаружены как в теле матери, так и в организме плода.

Микропластик образуется в результате разложения более крупных пластиковых отходов, в частности пакетов, бутылок. Гранулы пластика не усваиваются в организме человека и могут вызвать аллергические или воспалительные реакции.

Автор исследования Мэтью Кэмп подчеркнул, что подобное явление, то есть заражение плаценты пластиком, может сильно повлиять на жизнь людей и развитие плода.

"Пластиковые отходы на свалках выбрасывают микроскопические частицы в грунтовые воды и иногда в атмосферу в виде аэрозолей, которые попадают в нашу пищу, воду и тело. Поскольку весь пластик в нашей среде разрушается и превращается в микропластик, его концентрация со временем будет расти, усугубляя проблему", — указывают в издании.

Однако ученые призвали беременных не паниковать и не изменять свой рацион, потому что это также может повлиять на развитие ребенка. Ученые заметили, что микропластик может попадать в человеческое тело с жирами, которые были, например, на пищевом контейнере. По словам Кемпа, люди даже не замечают и не понимают, когда микропластик попадает в организм.

В настоящее время специалисты устанавливают все последствия влияния микропластика.

Напомним, ученые давно озабочены глобальной проблемой микропластика. Частицы вещества находят повсюду — от глубин моря до самых высоких слоев атмосферы. Эти токсичные мелкие пластиковые остатки тоже обнаружили еще и в облаках. Ученые установили, что микропластик может влиять на погоду и глобальное потепление.

Добавим, микропластик также обнаружили в Антарктиде. Экологи встревожены и работают над поиском мер по борьбе с токсичным веществом.