На Афоні виявлено унікальний рукопис — розкриває справжнє ім'я дружини Мазепи

Таємнича особистість дружини Івана Мазепи. Колаж: Новини.LIVE

Іван Мазепа — легендарна та таємнича постать в історії України. Російська імперська влада та радянська всіляко знищували правду про Гетьмана Війська Запорозького, перекручуючи та неправдиво відтворюючи факти. Найбільше пліток, легенд та художніх вигадок було навколо його особистого життя, а саме навколо стосунків з жінками. Проте, українські історики по крихтах збирають інформацію. І нещодавно вдалося зробити сенсаційне відкриття, а саме розкрити справжнє ім'я дружини гетьмана Мазепи.

Деталі розповів український історик, релігієзнавець, директор Міжнародного інституту афонської спадщини Сергій Шумило в інтерв'ю "Факти".

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Науковець разом із колегами, зокрема разом з істориком Олекса ндром Алфьоровим, який зараз служить в ЗСУ, проводить дослідження в архівах в одному з монастирів на Афоні, шукаючи відомості про Україну та українців.

Так, вдалося виявити унікальний рукопис другої половини XVII-початку XVIIІ століть. Цей документ є пом'яником (інша назва синодик) — перелік імен живих і померлих, складений для того, щоб поминати їх в афонському монастирі.

"В цьому пом’янику записані українські гетьмани та козацька старшина, які жертвували доволі значні кошти для підтримки монастирів на Афоні. В рукописі зазначені не тільки ці люди, але й члени їх родів", — розповів Шумило.

Деякі сторінки пом'яника. Фото: Сергій Шумило

Справжнє ім'я дружини гетьмана Івана Мазепи

За припущенням видатного українського історика, етнографа ХІХ століття Миколи Костомарова, яке стало основною версією, дружиною гетьмана Івана Мазепи була старша за нього донька полковника Половця Ганна Фридрикевич, яка мала двох дітей від першого шлюбу. Мазепа нібито одружився з нею з меркантильних міркувань — заради грошей і кар’єри.

Проте, знайдений на Афоні рукопис розбиває цю теорію вщент. У пом'янику після імені Мазепи записане жіноче ім'я, але не Ганна, а Марія.

"За церковною традицією за ім’ям чоловіка зазвичай писали саме ім’я його дружини. Слідом за Марією записані батьки Мазепи — Стефан і Магдалина. В рукописі маємо не один, а два списки його роду. В жодному з них Ганни немає. Натомість в обох зразу ж за Іваном записано Марію", — заявив історик.

Запис в пом'янику: "Іоанн", а слідом "Марія". Фото: Сергій Шумило

На жаль, окрім імені у науковців немає жодних відомостей про цю таємничу жінку, її походження. Та не виключено, що рано чи пізно і цю загадку вдасться розкрити.

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