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Раскрыто настоящее имя жены Ивана Мазепы — кем была загадочная женщина

23 июля 2024 18:24
Тимофей Галаган - Редактор
На Афоне обнаружена уникальная рукопись — раскрывает настоящее имя жены Мазепы
Таинственная личность жены Ивана Мазепы. Коллаж: Новини.LIVE
Тимофей Галаган - Редактор

Иван Мазепа — легендарная и таинственная фигура в истории Украины. Российская имперская власть и советская всячески уничтожали правду о Гетмане Войска Запорожского, перекручивая и ложно воспроизводя факты. Больше всего сплетен, легенд и художественных выдумок было вокруг его личной жизни, а именно вокруг отношений с женщинами. Однако украинские историки по крупицам собирают информацию. И недавно удалось совершить сенсационное открытие, а именно раскрыть настоящее имя жены гетмана Мазепы.

Детали рассказал украинский историк, религиовед, директор Международного института афонского наследия Сергей Шумило в интервью "Факти".

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Ученый вместе с коллегами, в том числе вместе с историком Олександром Алферовым, который сейчас служит в ВСУ, проводит исследования в архивах в одном из монастырей на Афоне, ища сведения об Украине и украинцах.

Так, удалось обнаружить уникальную рукопись второй половины XVII-начала XVIII веков. Этот документ есть помянником (другое название синодик) — список имен живых и умерших, составленный для того, чтобы поминать их в афонском монастыре.

"В этом помяннике записаны украинские гетманы и казацкая старшина, жертвовавшие достаточно значительные средства для поддержки монастырей на Афоне. В рукописи указаны не только эти люди, но и члены их родов", — рассказал Шумило.

 

Кем действительно была жена Ивана Мазепы
Некоторые страницы помянника. Фото: Сергей Шумило

Настоящее имя жены гетмана Ивана Мазепы

По предположению выдающегося украинского историка, этнографа XIX века Николая Костомарова, которое стало основной версией, женой гетмана Ивана Мазепы была старше его дочь полковника Половца Анна Фридрикевич, которая имела двоих детей от первого брака. Мазепа якобы женился на ней по меркантильным соображениям — ради денег и карьеры.

Однако найденная на Афоне рукопись разбивает эту теорию. В помяннике после имени Мазепы записано женское имя, но не Анна, а Мария.

"По церковной традиции после имени мужа обычно писали имя его жены. Вслед за Марией записаны родители Мазепы — Стефан и Магдалина. В рукописи есть не один, а два списка его рода. Ни в одном из них Анны нет. Зато в обоих сразу за Иваном записана Мария", — заявил историк.

 

Кем на самом деле была жена гетмана Ивана Мазепы — на Афоне обнаружена уникальная рукопись
Запись в помяннике: "Иоанн", а следом "Мария". Фото: Сергей Шумило

К сожалению, кроме имени у ученых нет никаких сведений об этой таинственной женщине, ее происхождении. Но не исключено, что рано или поздно и эту загадку удастся раскрыть.

Ранее мы говорили, что ученым удалось реконструировать лицо жены князя Ярослава Мудрого.

Также мы писали, что известно об украинке Хатидже Турхан, которая правила Османской империей.

Украина история открытие жена Иван Мазепа имя

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