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Что прячется в вашей новогодней елке — таинственные существа под микроскопом

12 декабря 2023 15:34
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич
Что скрывается в вашей новогодней елке — тайный мир под микроскопом
Исследование новогодней елки под микроскопом. Фото: onthesquareemporium.com
yevheniya-frusevych.jpg - Евгения Фрусевич

Трудно представить себе рождественские и новогодние праздники без лесной красавицы — елки. Новогоднее дерево, украшенное яркими шарами, мишурой и огоньками, сразу создает настроение сказки и магии, вызывает искреннюю улыбку. Но задумывались ли вы когда-нибудь, какие микроскопические существа могут жить на елке? И кого вы добровольно делаете своими соседями?

Над этими вопросами задумался энтузиаст, исследующий наш большой и богатый мир через микроскоп. В своем блоге My Microscopic World он показал таинственные существа, скрывающиеся в новогодней елке.

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Наверное, самые милые существа, которых можно встретить на елках, это тихоходки. Они привлекают внимание ученых не только внешним видом, но и выносливостью. Тихоходки способны выживать в самых экстремальных условиях.

Средний размер этих животных — около полумиллиметра, редко встречаются чуть больше одного миллиметра.

 

Что скрывается в вашей новогодней елке – тайный мир под микроскопом
Тихоходка, живущая на новогодней елке. Скриншот из Youtube

Насекомые и микроскопические существа оставляют в деревьях свое потомство. Так под микроскопом удалось разглядеть чьего-то "детеныша". На снимке яйцо с плодом внутри:

 

Какие существа и микроорганизмы прячутся в вашей новогодней елке
Яйцо с плодом внутри, прячется на елке. Скриншот из Youtube

Еще одними из интересных многоклеточных микроскопических животных являются колемболлы (Collembola, Springtails). Их размеры составляют несколько миллиметров или даже меньше миллиметра. Поселившийся на этой новогодней елке вид имеет очень яркий фиолетовый окрас:

 

Что скрывается в вашей новогодней елке – тайный мир под микроскопом
Микроскопическое животное Springtails фиолетового цвета на фото посередине. Скриншот из Youtube

Как показало одно из обширных исследований рождественских елок, на некоторых деревьях живут до 25 тыс. отдельных пресмыкающихся, включая вшей, клещей, бабочек, колембол и странных пауков.

Обычно жуки впадают в спячку на зиму, но просыпаются в теплых жилых комнатах, когда деревья приносят с холода. Однако они в большинстве своем живут внутри дерева и, поскольку не могут питаться, то вскоре высыхают и погибают.

Среди существ, которых энтузиаст показал на видео тихоходки, черви, клещи, пауки и многие другие интересные создания. Этот мир может как пугать, так и завораживать. Убедитесь в этом самостоятельно:

 

Напомним, мы писали, что специалисты назвали любимые места пауков и дали советы, как избавиться от незваных гостей.

Также мы сообщали, что ученым удалось выяснить, что происходит в мозгах пчел.

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