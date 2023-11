Ученые научились оживлять мозг — как это меняет традиционные взгляды на смерть

Эксперименты над мозгом человека. Фото: Ben Birchall/PA

Нейронаука и современные технологии помогают исследовать самые глубокие и сверхсложные вопросы нашего существования. И уже сейчас бросают вызов традиционным представлениям о смерти, рассматривая ее не как мгновение, а как динамический процесс, который в некоторых случаях может быть обратимым. Ряд новых исследований показывают, что человеческий мозг можно восстановить и вернуть к жизни с соблюдением определенных условий. Это может иметь серьезные последствия для медицинской практики и общественного восприятия смерти.

Об этом пишет независимый научный журналист Рэйчел Нувер в своей статье для MIT Technology Review. По ее словам, ученые уже научились оживлять мозг, а некоторые эксперименты демонстрируют, что и другие органы обладают способностью к восстановлению. Это открывает новые возможности для спасения жизни.

Как новые исследования меняют представление о смерти

В обществе глубоко укоренилась мысль, что смерть это то, что невозможно изменить. Однако эта социальная конструкция устарела, к тому же она основывается не на биологии. Ученые рассматривают это событие как временный процесс дефицита кислорода в мозге и других органах, который можно обернуть вспять, если есть определенные механизмы и технологии, способные это сделать.

К примеру нейробиологи установили, что мозг может выдерживать очень высокие уровни дефицита кислорода. Это означает, что окно времени, в которое врачи должны вернуть назад процесс смерти, может быть продлено. Кроме того, некоторые эксперименты подтверждают, что и другие органы могут быть восстановлены после смерти. Так что смерть — это на самом деле процесс — без четкого предела и он может быть обратим.

Человеческий мозг. Фото: shutterstock.com

Так, еще в 2019 году было проведено фундаментальное исследование на свиньях, обнародованное в журнале Nature. Исследователям удалось восстановить кровообращение и клеточную активность в мозге 32 свиней, четыре часа назад обезглавленных на бойне, используя обогащенную кислородом искусственную кровь, наполненную коктейлем из защитных фармацевтических препаратов. Таким образом, им удалось сохранить мозг живым в течение 36 часов, прежде чем завершить эксперимент. Это исследование доказывает, что недостаток кислорода наносит гораздо больший обратимый вред, чем люди думали раньше.

Еще одно исследование на свиньях 2022 года, опубликованное в том же журнале Nature показало, что восстановить функции мозга, сердца и многих других органов можно даже после часа с момента объявленной смерти.

Следует заметить, что были и эксперименты, в которых принимали участие люди. Они продемонстрировали, что после остановки сердца мозг справляется с нехваткой кислорода лучше, чем считали ранее.

Так, в исследовании, опубликованном в сентябре 2023 года в Resuscitation, ученые собрали данные о кислороде и электрической активности мозга у 85 пациентов, переживших остановку сердца во время пребывания в больнице. Мозговая активность большинства пациентов изначально равнялась на ЭЭГ-мониторах, но примерно у 40% из них почти нормальная электрическая активность периодически восстанавливалась в мозге в течение 60 минут после сердечно-легочной реанимации.

Подобным образом в исследовании, опубликованном в Proceedings of the National Academy of Sciences, специалисты сообщили о всплесках активности в мозге двух пациентов в коматозном состоянии после того, как их аппараты искусственной вентиляции легких были удалены. Сигналы ЭЭГ возникли конкретно перед гибелью пациентов и имели все признаки сознания.

Несмотря на то, что остается много неизвестных, такие находки вызывают вопрос о процессе смерти и механизмах сознания.

Чем больше ученые смогут узнать о механизмах, стоящих за процессом смерти, тем больше шансов разработать более систематические усилия по спасению.

Такие открытия могут не только способствовать прогрессу в медицине, но и переписать и революционизировать понимание функции мозга.

Исследование мозга человека. Фото: google.com

Разгадать тайну человеческого мозга — какие дальнейшие исследования планируют ученые

Сейчас разные команды ученых планируют исследования, которые помогут "усовершенствовать технологию", используемую для восстановления метаболической функции в мозге свиней и других органах.

Это направление исследований может в конечном счете привести к технологиям, способным устранить повреждение от дефицита кислорода в мозге и других органах (конечно, до определенного момента).

Однако исследователи предостерегают от чрезмерных ожиданий, поскольку путь к медицинским открытиям требует много лет исследований и этических размышлений.

