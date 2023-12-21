В Китае археологи нашли остатки дома, построенного более 4 000 лет назад

Остатки дома в Китае возрастом более 4 000 лет. Фото: Xinxua News

Археологи на севере Китая в автономном районе Внутренняя Монголия обнаружили остатки старинного дома. Его построили более 4 000 лет назад.

Об этом сообщает Xinxua.

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Археологи раскопали комплекс построек на месте древнего каменного города площадью около 1,4 миллиона квадратных метров. Сегодня его территория входит в округ Циншуйхэ в административном центре Внутренней Монголии города Хух-Хото.

Дом был обнаружен в центре с пятью комнатами в ряд. По словам ученых, это были административные здания периода культуры Луншань, которая существовала в среднем и нижнем течении реки Хуанхэ между 2800 — 1800 годов до н.э.

Старинный дом в Китае. Фото: Xinxua News

Исследователи отметили, что стены домов были сделаны из утрамбованной земли. Они, так же как и пол, покрыты белой штукатуркой.

Во дворе перед домом были найдены остатки каменных стен и фундаменты других зданий. Археологи обнаружили также множество осколков керамики, костей животных и несколько керамических изделий того времени.

Ученые ожидают, что открытия дадут новые материалы для изучения обстоятельств формирования и развития ранних городов в северных регионах Китая.

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