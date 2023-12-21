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У Китаї археологи знайшли залишки будинку, який збудували понад 4 000 років тому

21 грудня 2023 12:21
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
У Китаї археологи знайшли залишки будинку, який збудували понад 4 000 років тому
Залишки будинку в Китаї віком понад 4 000 років. Фото: Xinxua News
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

Археологи на півночі Китаю в автономному районі Внутрішня Монголія виявили залишки старовинного будинку. Його збудували понад 4 000 років тому.

Про це повідомляє Xinxua.

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Старовинний будинок в Китаї 

Археологи розкопали комплекс споруд на місці стародавнього кам’яного міста площею близько 1,4 мільйона квадратних метрів. Сьогодні його територія входить до округу Циншуйхе адміністративного центру Внутрішньої Монголії міста Хух-Хото.

Будинок виявили у центрі з п’ятьма кімнатами в ряд. За словами науковців, це були адміністративні будівлі періоду культури Луншань, яка існувала в середній і нижній течії річки Хуанхе між 2800 — 1800 рр. до н.е.

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Старовинний будинок у Китаї. Фото: Xinxua News

Дослідники зазначили, що стіни будинків були зроблені з утрамбованої землі. Вони, так само як і підлога, покриті білою штукатуркою.

На подвір'ї перед будинком знайшли залишки кам’яних стін та фундаменти інших будівель. Археологи виявили також багато осколків кераміки, кісток тварин та декілька керамічних виробів того часу.

Вчені очікують, що відкриття дадуть нові матеріали для вивчення обставин формування та розвитку ранніх міст у північних регіонах Китаю.

Нагадаємо, в столиці Італії — Римі знайшли 2300-річну мозаїку з мушель і коралів, яка була похована під містом. Вважають, що знахідка є власністю одного із заможних мешканців цих територій — римського сенатора.

Також ми писали, поблизу Луцька у полі археологи знайшли унікальне видання по історії України. Воно було заховане у гільзу від гармати.

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