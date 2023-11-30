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Знахідка археологів — у грязьових ваннах Італії дивовижні артефакти пролежали 2300 років

30 листопада 2023 09:43
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Знахідка археологів — у грязьових ваннах Італії дивовижні артефакти пролежали 2300 років
Знайдений артефакт у Італії. Фото: Ufficio Stampa e Comunicazione MiC
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

В італійському місті Сан-Кашано-дей-Баньї археологи виявили артефакти, приховані у лікувальних грязьових ваннах понад дві тисячі років. Експерти стверджують, що це відкриття є одним із найбільш значущих в історії цієї галузі.

Про це повідомляє IFLScience.

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Артефакти у грязьових ваннах Італії пролежали 2300 років

У повідомленні йдеться, що за три роки активних досліджень команда відкопала двадцять чотири статуї, тисячі дорогоцінних монет із золота, срібла та бронзи, а також інші цінні предмети, що стосуються періоду між II століттям до нашої ери та I століттям нашої ери.

Реліквія
Знайдені артефакти у грязьових ваннах Італії. Фото:
Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

"Статуї, які чудово збереглися завдяки бруду, в якому вони були заховані, зображують греко-римських божеств, включаючи богиню здоров'я Гігією і бога зцілення Аполлона", — йдеться в повідомленні.

Ці знахідки яскраво демонструють період значних культурних змін у давній Тоскані, особливо взаємодія етрусків та римлян. Статуї не лише ілюструють конфлікти, а й гармонію між двома цивілізаціями, що підтверджується написами етруською та латинською мовами.

Артефакт в Італії
Знайдені артефакти у грязьових ваннах Італії. Фото:
Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

Чому археологи знайшли коштовності саме у грязьових ваннах

Виявлення коштовностей у грязьових ваннах археологами в Сан-Кашано-дей-Баньї виділяє їхню історичну роль як зони лікування. Цей курорт досі цінується за лікувальні якості своїх грязей. Знайдені статуї, що зображують людей, які борються з хворобами, свідчать про багатовікове застосування цих ванн у медичних цілях. Це пояснює, чому унікальні артефакти знайшли саме в грязьових ваннах.

Керівник розкопок Емануеле Маріотті описав цю знахідку як капсулу часу, яка ще має бути повністю вивченою, відкриваючи унікальне вікно в історію та культуру етрусків та римлян у давнину.

Артефакт в Італії
Знайдені артефакти у грязьових ваннах Італії. Фото:
Ufficio Stampa e Comunicazione MiC

Нагадаємо, що під час археологічних розкопок у Туреччині археологи виявили таблички з невідомою мовою 3000-річної давності. Вчені розповідають, що цю нову мову майже неможливо розшифрувати.

Крім того, нещодавно у Польщі виявили останки жінки та дитини XVII століття, які могли бути вампірами.

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