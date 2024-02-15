Глубоко под землей обнаружены микроорганизмы, создающие кристаллы из СО2

Бактерии найдены глубоко под землей. Коллаж Новини.LIVE

Трудно себе представить, сколько скрывают недра нашей планеты, ведь то и дело исследователи совершают новые невероятные открытия. Казалось бы, там, где царят экстремальные температуры и давление, ни один живой организм не может выжить, но на самом деле глубоко внутри Земли кишит жизнь. Так, недавно удалось обнаружить микроорганизмы, способные быстро превращать углекислый газ (CO2) в твердый минерал при экстремальных условиях. Они могут принести пользу человечеству.

Соответствующее исследование ученые из Soeder Geoscience LLC и Школы шахт и технологий Южной Дакоты представили на конференции Американского геофизического союза в Сан-Франциско в конце прошлого года, пишет IFLScience.

Где были найдены удивительные живые организмы?

В США в Южной Дакоте Блэк-Хиллс находится глубочайшая подземная лаборатория — Подземный исследовательский центр Сенфорда. Там удалось обнаружить уникальную бактерию.

Что узнали ученые об удивительных бактериях?

Целью исследования было найти микроорганизмы, способные поглощать углерод и справляться с интенсивными температурами и давлением под нефтяным месторождением.

В результате ученым удалось выделить трех перспективных кандидатов:

Geobacillus, приспособленные к высокой температуре и давлению. Persephonella marina, "гипертермофил", обнаружен в гидротермальных источниках Тихого океана, который может переносить температуру до 110°C, соленость морской воды и высокое давление. Вид бактерии Bacillus расположен на глубине 1250 м под землей, умеющей превращать углекислый газ в кристаллы.

Вид бактерии Bacillus. Изображение: SciePro/Shutterstock.com

Именно последние живые организмы очень заинтересовали ученых.

Бактерии были подвергнуты серии лабораторных экспериментов. Их подвергали действию экстремального давления, температуры и кислотности.

Как показали предварительные результаты исследователей, оптимальные условия, при которых микробы могут производить кристаллы кальцита из CO2, в 500 раз выше давления на уровне моря при 80°C. При таких экстремальных условиях бактерии могли превратить CO2 в карбонатные кристаллы в течение 10 дней.

Известно, что такой уникальной способностью бактерию наделяет специальный фермент под названием карбоангидраза, который катализирует реакцию между CO2 и водой.

Как это открытие может помочь науке и человечеству?

Если ученые выяснят, как использовать эти удивительные микробы, они смогут предложить новый способ улавливания парниковых газов в истощенных запасах ископаемого топлива.

Прогресс в технологии улавливания углерода, такой как этот может стать бесценным инструментом в преодолении климатического кризиса.

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