Глибоко під землею виявлено мікроорганізми, що створюють кристали з СО2

Бактерії, знайдені глибоко під землею. Колаж Новини.LIVE

Важко собі уявити, скільки приховують надра нашої планети, адже раз у раз дослідники роблять нові неймовірні відкриття. Здавалося б, там де панують екстремальні температури та тиск, жодний живий організм не може вижити, але насправді глибоко всередині Землі кишить життя. Так, нещодавно вдалося виявити мікроорганізми, що здатні швидко перетворювати вуглекислий газ (CO2) на твердий мінерал за екстремальних умов. Вони можуть принести користь людству.

Відповідне дослідження вчені з Soeder Geoscience LLC і Школи шахт і технологій Південної Дакоти представили на конференції Американського геофізичного союзу в Сан-Франциско наприкінці минулого року, пише IFLScience.

Де було знайдено дивних живих організмів?

У США в Південній Дакоті Блек-Хіллс знаходиться найглибша підземна лабораторія — Підземний дослідницький центр Сенфорда. Саме там вдалося виявити унікальну бактерію.

Що дізналися науковці про дивовижні бактерії?

Метою дослідження було знайти мікроорганізми, які будуть здатні поглинати вуглець та справлятися з інтенсивними температурами й тиском під нафтовим родовищем.

В результаті вченим вдалося виокремити трьох перспективних кандидатів:

Geobacillus, що пристосовані до високої температури та тиску. Persephonella marina, "гіпертермофіл", знайдений у гідротермальних джерелах Тихого океану, який може переносити температуру до 110°C, солоність морської води та високий тиск. Вид бактерії Bacillus, розташований на глибині 1250 м під землею, що вміє перетворювати вуглекислий газ на кристали.

Вид бактерії Bacillus. Зображення: SciePro/Shutterstock.com

Саме останні живі організми дуже зацікавили науковців.

Бактерії були піддані серії лабораторних експериментів. Їх піддавали дії екстремального тиску, температури та кислотності.

Як продемонстрували попередні результати дослідників, оптимальні умови, у яких мікроби можуть виробляти кристали кальциту з CO2, у 500 раз вищі, ніж тиск на рівні моря при 80°C. За таких екстремальних умов бактерії могли перетворити CO2 на карбонатні кристали впродовж 10 днів.

Відомо, що наділяє такою унікальною здатністю бактерію спеціальний фермент під назвою карбоангідраза, який каталізує реакцію між CO2 і водою.

Як це відкриття може допомогти науці та людству?

Якщо вчені з’ясують, як використовувати цих дивних мікробів, вони зможуть запропонувати новий спосіб уловлювання парникових газів у виснажених запасах викопного палива.

Прогрес у технології уловлювання вуглецю, такий як цей, може стати безцінним інструментом у подоланні кліматичної кризи.

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