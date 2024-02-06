На Багамах зловили химерну глибоководну істоту, схожу на інопланетну — фото

Нова істота, знайдена на Багамах. Колаж Новини.LIVE

На Багамах дослідникам вдалося зловити нову істоту, яка мешкає глибоко під водою. Вона має досить моторошний вигляд — прозоре тіло та чорні великі очі роблять її схожою на щось інопланетне. Щобільше, це хижак, який звик полювати у темряві та за висновками експертів існує на планеті щонайменше 300 млн років.

Відомо, що новий для науки вид виявили дослідники OceanX та Інституту мису Ельютера ще під час місії 2019 року. З того часу вчені ретельно досліджували невідоме створіння та описали його у новій науковій праці, що оприлюднена в Zootaxa у цьому році, пише IFLScience.

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Відомо, що наукова група працювала у затоці Ексума на глибинах від 540 до 656 м. Спеціалісти розгорнули пастки для вугрів із наживкою та світлові пастки. Але тоді вони навіть не сподівалися, що знайдуть щось невідоме науці...

Що знайшли вчені — опис нового виду

Як встановили науковці, новий вид належить до глибоководних ізоподів — роду великих рівноногих ракоподібних.

Напівпрозорий новий вид ракоподібних, виявлений на Багамах. Фото: Shipley, et a./Zootaxa

Ці істоти мають розміри від 4 до 6 см, тіла прозорі, а при натисканні трохи біліє. Сегментоване тіло захищене твердим екзоскелетом. Очі великі та чорні, що допомагає їм ефективно шукати здобич у похмурих та темних глибинах.

Ці хижаки небайдужі до морських огірків, губок і нематод, але також можуть поглинати будь-які поживні шматочки, які падають згори.

Глибоководний ізопод, виявлений на Багамах. Фото: OceanX

Цей новий вид назвали Booralana nickorum. Він офіційно приєднався до двох інших видів Cirolanidae, які були виявлені в Карибському регіоні 2010 року:

Bathynomus maxeyorum;

Bathynomus yucatanensis.

Як зазначають вчені ц своїй праці, Booralana nickorum можна вважати двоюрідними братами наземних жуків, адже вони виконують подібну екологічну роль у циклі поживних речовин, що робить їх важливою частиною екосистеми.

Ізопод Booralana nickorum. Фото: OceanX

Ця істота унікальна тим, що здатна легко прожити кілька років без їжі. А ще дослідники знайшли докази, що ці ракоподібні можуть атакувати живих хребетних, наприклад акул. Роблять вони це, звісно ж, заради їжі.

Ізопод Booralana nickorum. Фото: OceanX

"Ця робота підкреслює таємниче розмаїття цієї групи та підкреслює, як мало ми знаємо про глибоководні екосистеми на Багамських островах", — заявив доцент Школи морських і атмосферних наук (SoMAS) Університету Стоуні Брук Олівер Шиплі, який тісно співпрацював з OceanX та Інститутом мису Ельютера.

Тривимірна модель, створена дослідниками, ілюструє, як функціонує хвіст ізопода Booralana nickorum:

3D-модель, що ілюструє B. nickorum. Анімація: Duncan Irschick/University of Massachusetts Amherst

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