Найдена потерянная глава Библии — что скрывал Ватикан сотни лет

Часть найденного древнего манускрипта. Фото: Reuters

Ватикан хранит немало тайн, особенно его библиотека, являющаяся одной из самых больших в мире. Не так давно там были найдены таинственные страницы, которые оказались спрятанной главой Библии.

Как пишет издание IFLScience, сделать это открытие удалось медиевисту (историку, изучающему средневековье) Григорию Кесселю, использовавшему ультрафиолетовую фотографию рукописей в библиотеке Ватикана, в рамках проекта Sinai Palimpsests.

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Что известно о проекте Sinai Palimpsests?

Задача этого проекта — найти и восстановить тексты, которые были стерты и переписаны писцами в 4-12 веках нашей эры.

Дело в том, что рукописи "палимпсесты", где предыдущий текст был смыт или соскребен, а затем лист был повторно использован, были достаточно распространены из-за дефицита материалов для письма.

Но даже спустя столетие текст можно восстановить, осветив рукописи флуоресценцией или разными длинами волн. Используя эти методы, исследователи уже расшифровали 74 рукописи.

Как удалось найти и расшифровать скрытую главу Библии?

Григорий Кессель использовал ультрафиолетовую фотографию, чтобы идентифицировать крошечный фрагмент рукописи как третий слой текста или двойной палимпсест.

Спектральная система визуализации. Фото: sinaied.library.ucla.edu

Что же удалось найти в библиотеке Ватикана?

Отмечается, что это утраченная глава Нового Завета в переводе Евангелия от Матфея, которому 1750 лет. Эта находка старше на век древнейших греческих переводов, включая Синайский кодекс, а потому настолько особенная.

Как рассказал Кессель, традиция сирийского христианства знает несколько переводов Ветхого и Нового Заветов. До недавнего времени было известно лишь о двух рукописях, содержащих старосирийский перевод Евангелия. Первый хранится в Британской библиотеке в Лондоне, другой был найден как палимпсест в монастыре Святой Екатерины на горе Синай.

Найденый фрагмент утраченного раздела Нового Завета. Фото: sinaied.library.ucla.edu

О чем идет речь в найденной древней рукописи?

Фрагмент открывает уникальное окно в очень ранний этап истории текстовой передачи Евангелия, поскольку это единственный известный фрагмент четвертой рукописи, удостоверяющий древнесирийскую версию.

К примеру, в оригинальном греческом тексте Евангелия от Матфея, глава 12, стих 1, сказано: "Тогда Иисус проходил полями в субботу, и проголодались Его ученики, и начали собирать колосья и есть", сирийский перевод говорит, "[...] стали собирать колосья, тереть их в руках и есть".

Найденый фрагмент утраченного раздела Нового Завета. Фото: sinaied.library.ucla.edu

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