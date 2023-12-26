Знайдено втрачену главу Біблії — що приховував Ватикан сотні років

Частина знайденого стародавнього манускрипту. Фото: Reuters

Ватикан зберігає чимало таємниць, особливо його бібліотека, яка являється одною з найбільших у світі. Не так давно там були знайдені таємничі сторінки, які виявилися захованою главою Біблії.

Як пише видання IFLScience, зробити це відкриття вдалося медієвісту (історик, що вивчає середньовіччя) Григорію Кесселю, який використовував ультрафіолетову фотографію рукописів у бібліотеці Ватикану, в рамках проєкту Sinai Palimpsests.

Читайте також:

Що відомо про проєкт Sinai Palimpsests?

Завдання цього проєкту знайти та відновити тексти, які були стерті та переписані писарями в 4-12 століттях нашої ери.

Річ у тім, що рукописи "палімпсести", де попередній текст був змитий або зішкрябаний, а потім лист був повторно використаний, були досить поширеними через дефіцит матеріалів для письма.

Але навіть через століття текст можна відновити, освітливши рукописи флуоресценцією або різними довжинами хвиль. Використовуючи ці методи, дослідники вже розшифрували 74 рукописи.

Як вдалося знайти та розшифрувати заховану главу Біблії?

Григорій Кессель використовував ультрафіолетову фотографію, щоб ідентифікувати крихітний фрагмент рукопису як третій шар тексту або подвійний палімпсест.

Спектральна система візуалізації. Фото: sinaied.library.ucla.edu

Що саме вдалося знайти у бібліотеці Ватикану?

Зазначається, що це втрачений розділ Нового Завіту в перекладі Євангелія від Матвія, якому 1750 років. Ця знахідка старша на століття за найдавніші грецькі переклади, включаючи Синайський кодекс, а тому є настільки особливою.

Як розповів Кессель, традиція сирійського християнства знає кілька перекладів Старого та Нового Заповітів. До недавнього часу було відомо лише про два рукописи, які містили старосирійський переклад Євангелія. Перший зберігається у Британській бібліотеці в Лондоні, інший був знайдений як палімпсест у монастирі Святої Катерини на горі Синай.

Знайдений фрагмент втраченого розділу Нового Завіту. Фото: sinaied.library.ucla.edu

Про що йдеться в знайденому стародавньому рукописі?

Фрагмент відкриває унікальне вікно в дуже ранній етап історії текстової передачі Євангелія, оскільки це єдиний відомий фрагмент четвертого рукопису, який засвідчує давньосирійську версію.

До прикладу, в оригінальному грецькому тексті Євангелія від Матвія, розділ 12, вірш 1, сказано: "Тоді Ісус проходив полями в суботу, і зголодніли Його учні, і почали збирати колосся та їсти", сирійський переклад говорить, "[...] стали збирати колоски, терти їх у руках і їсти".

Знайдений фрагмент втраченого розділу Нового Завіту. Фото: sinaied.library.ucla.edu

Раніше ми писали, що археологи знайшли святе місце, де Ісус Христос начебто зцілив сліпу людину.

Нагадаємо, ми розповідали, що на Волині виявили унікальну книгу, сховану в артилерійській гільзі.

Також ми повідомляли, що у Туреччині на розкопках археологам вдалося виявити тексти з давно втраченою мовою, яка старша за санскрит та латину.