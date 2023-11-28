В Австралии мужчина годами хранил камень, который оказался дороже золота

Мэриборский метеорит. Фото: Museums Victoria

В Австралии мужчина нашел драгоценный камень и шесть лет думал, что это золотой самородок. Впрочем, оказалось, что объект имеет значительно большую ценность. Исследователи выяснили, что это метеорит.

Об этом сообщает The Science Times.

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Как известно, Дэвид Хоул нашел странный камень еще в 2015 году в региональном парке Мэриборо. Тогда он ходил с металлоискателем и исследовал территорию парка, где в XIX веке разразилась золотая лихорадка.

Вдруг его внимание привлек 17-килограммовый красный камень в желтой глине. Мужчине показалось, что это мог быть золотой самородок, и он забрал его домой, чтобы открыть.

Драгоценный камень, найденный в Австралии. Фото: ScienceAlert

Мужчина перепробовал все возможные варианты, чтобы открыть его: дрель, шлифовальную машину, пилу для камней и даже обливал кислотой, однако так и не добился успеха. Тогда он отнес его в Мельбурнский музей и попросил помощи с идентификацией.

Исследователи установили, что это хондрит — самый распространенный тип каменных метеоритов. Используя алмазную пилу, они отрезали небольшой кусочек камня и установили, что в его составе высокий процент железа.

Как этот метеорит появился на Земле, пока неизвестно, но ученые установили, что этому камню более 4,6 млрд лет, а находится на Земле он от 100 до 1000 лет. Кроме того, по словам исследователей, этот камень встречается гораздо реже, чем золото, что делает его гораздо более ценным для науки.

Напомним, недавно в африканской пустыне обнаружили желтое стекло внеземного происхождения. Такие частицы были в кулоне египетского фараона Тутанхамона.