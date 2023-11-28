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В Австралії чоловік роками зберігав камінь, який виявився дорожчим за золото

28 листопада 2023 10:30
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк
В Австралії чоловік роками зберігав камінь, який виявився дорожчим за золото
Меріборський метеорит. Фото: Museums Victoria
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Тетяна Слободянюк

В Австралії чоловік знайшов дорогоцінний камінь і впродовж шести років думав, що це золотий самородок. Утім виявилося, що об'єкт має значно більшу цінність. Дослідники з'ясували, що це метеорит. 

Про це повідомляє The Science Times

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Як відомо, Девід Хоул знайшов дивний камінь ще 2015 року у регіональному парку Меріборо. Тоді він ходив з металошукачем досліджував територію парку, де в XIX столітті вибухнула золота лихоманка.

Раптом його увагу привернув 17-кілограмовий червонуватий камінь у жовтій глині. Чоловіку здалося, що це міг бути золотий самородок, і він забрав його додому, аби відкрити.

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Дорогоцінний камінь, який знайшли в Австралії. Фото: ScienceAlert

Чоловік перепробував усі можливі варіанти, аби відкрити його: дрель, шліфувальну машину, пилку для каміння та навіть обливав кислотою, однак так і не досяг успіху. Тоді він відніс його Мельбурнського музею та попросив допомоги з ідентифікацією. 

Дослідники встановили, що це хондрит — найпоширеніший тип кам’яних метеоритів. Використовуючи алмазну пилку, вони відрізали невеликий шматочок каміння та встановили, що в його складі є високий відсоток заліза.

Як це метеорит з'явився на Землі, наразі невідомо, але вчені встановили, що цьому каменю понад 4,6 млрд років, а перебуває на Землі він від 100 до 1000 років. Окрім того, за словами дослідників — цей камінь зустрічається набагато рідше, ніж золото, що робить його набагато ціннішим для науки. 

Нагадаємо, нещодавно в африканській пустелі знайшли жовте скло позаземного походження. Такі частинки були в кулоні єгипетського фараона Тутанхамона. 

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