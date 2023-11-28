В Австралії чоловік роками зберігав камінь, який виявився дорожчим за золото
В Австралії чоловік знайшов дорогоцінний камінь і впродовж шести років думав, що це золотий самородок. Утім виявилося, що об'єкт має значно більшу цінність. Дослідники з'ясували, що це метеорит.
Про це повідомляє The Science Times.
Що відомо про дорогоцінну знахідку
Як відомо, Девід Хоул знайшов дивний камінь ще 2015 року у регіональному парку Меріборо. Тоді він ходив з металошукачем досліджував територію парку, де в XIX столітті вибухнула золота лихоманка.
Раптом його увагу привернув 17-кілограмовий червонуватий камінь у жовтій глині. Чоловіку здалося, що це міг бути золотий самородок, і він забрав його додому, аби відкрити.
Чоловік перепробував усі можливі варіанти, аби відкрити його: дрель, шліфувальну машину, пилку для каміння та навіть обливав кислотою, однак так і не досяг успіху. Тоді він відніс його Мельбурнського музею та попросив допомоги з ідентифікацією.
Дослідники встановили, що це хондрит — найпоширеніший тип кам’яних метеоритів. Використовуючи алмазну пилку, вони відрізали невеликий шматочок каміння та встановили, що в його складі є високий відсоток заліза.
Як це метеорит з'явився на Землі, наразі невідомо, але вчені встановили, що цьому каменю понад 4,6 млрд років, а перебуває на Землі він від 100 до 1000 років. Окрім того, за словами дослідників — цей камінь зустрічається набагато рідше, ніж золото, що робить його набагато ціннішим для науки.
Нагадаємо, нещодавно в африканській пустелі знайшли жовте скло позаземного походження. Такі частинки були в кулоні єгипетського фараона Тутанхамона.
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