Ученые готовятся выращивать людей в искусственных матках — что известно о технологии

Ребенок в утробе матери. Изображение: imrey.org

Медицина и наука в целом уже давно прыгнули далеко вперед. Ученые научились создавать искусственные органы, чтобы подарить второй шанс тяжелобольным или имеющим тяжелые нарушения. Среди прочего была даже создана искусственная матка, которую планируют впервые протестовать на людях.

Как пишет издание Daily Mail, революционную технологию изобрела команда ученых из Филадельфии. Как это работает и зачем нужно, разбираемся далее в материале.

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Исследователи создали искусственную матку, которую длительно тестировали на недоношенных ягнятах. По сути это специальный мешок, имитирующий матку самки.

Она выполняет следующие функции:

пуповина плода подсоединяется к оксигенатору, обеспечивающему циркуляцию крови;

ребенка помещают в мешочек с имитирующей матку жидкостью, он позволяет дышать и глотать околоплодные воды, как это происходит во время естественной беременности.

Конструкция системы Biobag. Изображение: Nature Communications

Что показали тесты на животных?

Как утверждают авторы научной работы, в ходе исследования на животных удалось провести 300 успешных тестов, а их результаты превзошли все ожидания.

Ученым удалось добиться следующего:

у детеныша наблюдалось нормальное развитие мозга;

эмбрион стабильно питался;

животные совершали нормальные глотательные движения;

эффективно дышали;

правильно развивались;

открывали глаза;

становились более активными.

Ягненок в искусственной матке. Анимация: Nature Communications

Когда возможны испытания на людях?

После успешных испытаний на животных исследователи заявили, что планируют начать испытания на людях. Авторы исследования уже встретились с представителями Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), чтобы обсудить детали и дальнейшие шаги испытаний на людях. Предполагается, что решение будет объявлено не позднее этого года.

То есть если ученые получат разрешение, то испытания могут начаться в ближайшие несколько лет.

Для чего нужна искусственная матка и в каких целях ее будут использовать?

Соавтор исследования Алан Флейк подчеркнула, что искусственная матка вовсе не призвана заменить естественную беременность, однако она может дать малышам возможность продолжить развитие в привычной среде, даже если они были рождены преждевременно.

Предполагается, что искусственная матка поможет выжить около 15 миллионам недоношенных детей, ежегодно рождающихся в мире.

Подчеркивается, что основной причиной гибели половины недоношенных детей является то, что их легкие еще недостаточно развиты, поэтому им трудно перейти от дыхания околоплодными водами к дыханию воздухом. Если искусственная матка будет успешно протестирована на людях, то предположительно в будущем она спасет миллионы жизней.

Ранее мы рассказывали, что исследователи из Великобритании и США впервые в истории смогли создать эмбрионы людей искусственным способом.

Напомним, мы сообщали, что ученые исследуют возможности рождения детей в космосе.

Также мы писали, что впервые в истории ученые вырастили эмбрионы грызунов в космосе без влияния гравитации.