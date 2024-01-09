Вчені готуються вирощувати людей у штучних матках — що відомо про технологію

Дитина в утробі матері. Зображення: imrey.org

Медицина та наука в цілому вже давно стрибнули далеко вперед. Вчені навчилися створювати штучні органи, щоб подарувати другий шанс важкохворим або тим, хто має тяжкі вади. Серед іншого була навіть створена штучна матка, яку планують уперше протестувати на людях.

Як пише видання Daily Mail, революційну технологію винайшла команда науковців з Філадельфії. Як це працює та для чого потрібно, розбираємося далі в матеріалі.

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Дослідники створили штучну матку, яку тривалий час тестували на недоношених ягнятах. По суті це спеціальний мішок, який імітує матку самки.

Вона виконує наступні функції:

пуповина плода під'єднується до оксигенатора, що забезпечує циркуляцію крові;

дитину поміщають у мішечок із рідиною, що імітує матку, він дає змогу дихати й ковтати навколоплідні води, як це відбувається під час природної вагітності.

Конструкція системи Biobag. Зображення: Nature Communications

Що показали тести на тваринах?

Як стверджують автори наукової праці, під час дослідження на тваринах вдалося провести 300 успішних тестів, а їх результати перевершили всі очікування.

Вченим вдалося досягти наступного:

у дитинчати спостерігався нормальний розвиток мозку;

ембріон стабільно харчувався;

тварини здійснювали нормальні ковтальні рухи;

ефективно дихали;

правильно розвивалися;

розплющували очі;

ставали активнішими.

Ягня у штучній матці. Анімація: Nature Communications

Коли можливі випробування на людях?

Після успішних випробувань на тваринах дослідники заявили, що планують розпочати випробування на людях. Автори дослідження вже зустрілися з представниками Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA), щоб обговорити деталі та подальші кроки випробувань на людях. Передбачається, що рішення буде оголошено не пізніше цього року.

Тобто, якщо науковці отримають дозвіл, то випробування можуть розпочатися в найближчі кілька років.

Для чого потрібна штучна матка та у яких цілях її використовуватимуть?

Співавтор дослідження Алан Флейк підкреслила, що штучна матка зовсім не покликана замінити природну вагітність, проте вона може дати змогу малюкам продовжити розвиток у звичному середовищі, навіть якщо вони були народжені передчасно.

Передбачається, що штучна матка допоможе вижити близько 15 мільйонам недоношених дітей, які щорічно народжуються у світі.

Підкреслюється, що основною причиною загибелі половини недоношених дітей є те, що їхні легені ще недостатньо розвинені, а тому їм важко перейти від дихання навколоплідними водами до дихання повітрям. Якщо штучна матка буде успішно протестована на людях, то, імовірно, в майбутньому вона врятує мільйони життів.

Раніше ми розповідали, що дослідники з Великої Британії та США вперше в історії змогли створити ембріони людей штучним способом.

Нагадуємо, ми повідомляли, що науковці досліджують можливості народження дітей у космосі.

Також ми писали, що вперше в історії вчені виростили ембріони гризунів у космосі без впливу гравітації.