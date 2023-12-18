Ученые создали программу для чтения мыслей — как работает новейшая технология

Ученые научились читать мысли людей. Фото: shutterstock.com

Чтение мыслей больше не фантастика, а реальность в самом буквальном смысле. Ученым наконец удалось совершить настоящий прорыв в науке, превратив возникающую в мозгу человеческую мысль в текст, вытекающий на экране. Хотя это не первая подобная технология, которая способна переводить мозговые сигналы на слова, это единственная ныне не требующая ни имплантатов в мозге, ни доступа к полноценному аппарату МРТ.

Как пишет издание IFLScience, новую сенсационную технологию разработали специалисты из Центра искусственного интеллекта GrapheneX-UTS GrapheneX-UTS Сиднейского технологического университета. Результаты были продемонстрированы на конференции NeurIPS, а препринт, который еще предстоит рецензировать, можно найти на ArXiV.

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Что известно о новой технологии?

По словам почетного профессора Школы компьютерных наук UTS и директора GrapheneX-UTS HAI Centre Чин-Тен Лина, данное исследование является первопроходцем в переводе необработанных волн электроэнцефалографии (или сокращенно ЭЭГ) непосредственно на текст, знаменуя значительный прорыв в этой области.

"Это первое исследование, которое включает методы дискретного кодирования в процесс перевода "мозг-текст", вводя инновационный подход к нейронному декодированию. Интеграция с большими языковыми моделями также открывает новые границы в нейронауке и ИИ", — пояснил Лин.

Так, во время демонстрации новейшей технологии участники эксперимента молча читали отрывки текста, а модель искусственного интеллекта под названием DeWave, используя только их мозговые волны, проецировала текст на экране с точностью от 40 до 60%.

Участник исследования чтения мыслей с помощью программы DeWave. Фото: UTS

Какие преимущества именно этой разработанной программы?

Исследователи подчеркивают, что их разработка DeWave имеет следующие преимущества:

не требует дополнительного ввода (например, программного обеспечения для отслеживания глаз);

пользователям нужно только носить "шапку", которая записывает активность их мозга с помощью ЭЭГ.

В то время как другие интерфейсы "мозг-компьютер", которые могут превращать мысли в текст, включают сканирование МРТ или инвазивные процедуры через нос или череп для имплантации электродов.

Измерение точности с помощью алгоритма BLEU — способа оценить сходство оригинального текста с результатом машинного перевода путем присвоения ему оценки от 0 до 1 — дают новой технологии примерно 0,4.

Правда, это не так хорошо, как некоторые другие устройства, зависящие от более инвазивных методов. Так, модель лучше подбирает глаголы, чем существительные.

"Что касается существительных, мы заметили тенденцию к синонимическим парам, а не к точным переводам, таким как "мужчина" вместо "автор". Мы считаем, что эти ошибки возникают потому, что когда мозг обрабатывает эти слова, семантически похожие слова могут создавать схожие шаблоны мозговых волн", — объяснил первый автор сопровождающей исследования статьи Ицюнь Дуань.

Но исследователи считают, что они могут повысить эту точность до 0,9 — уровень, сравнимый с традиционными программами перевода языков.

Они подозревают, что они имеют преимущество благодаря проведению своих тестов на 29 участниках — это может звучать не так много, но это на порядок больше, чем у многих других испытаний технологий декодирования.

Каково практическое применение новой технологии?

Эта новейшая программа может помочь людям, которые не могут говорить из-за болезни или травмы, а также обеспечит людям возможность непосредственно взаимодействовать с машинами.

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