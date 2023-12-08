Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Вчені відкрили ключ до вічного зберігання інформації — що це за пристрій arrow

Вчені відкрили ключ до вічного зберігання інформації — що це за пристрій

8 грудня 2023 19:34
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Вчені знайшли незламний носій даних, працюватиме вічно — що це за пристрій
Вчені досліджують різні носії даних. Фото: Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Науковці створили безліч носіїв даних, якими користуються люди в усьому світі: жорсткі диски, тверді та оптичні диски, флеш-накопичувачі, магнітні стрічки, карти пам'яті, хмарні носії тощо. Та всі вони мають свої недоліки і як правило не є довговічними. Проте, нещодавно дослідникам схоже вдалося знайти ідеальний інструмент, який зберігатиме інформацію вічно. Цей винахід може стати революційним. 

Так, за інформацією порталу Toms Hardware, вчені з Міського університету Нью-Йорка (CUNY) на практиці здійснили запис даних у дефектах алмазів, помістивши туди велику кількість інформації. Докладніше про те, як це працює, далі в матеріалі. 

Читайте також:

Що відомо про новий носій даних?

Як пояснили дослідники у своїй праці, опублікованій у науковому журналі Nature Nanotechnology, вони використали дефекти алмазів як багаторівневі комірки, такі самі, як у флешпам'яті. Їм вдалося помістити 25 Гб інформації на 2,5 кв. см алмазного носія. 

Та головна ідея їх винаходу полягає в наступному — уся інформація записана на алмаз буде знаходитися під "залізним" захистом, її неможливо буде знищити. Тому інформація записана на алмаз фактично існуватиме вічно

 

Вчені відкрили ключ до вічного зберігання інформації — що це за пристрій
Вчені записують інформацію у дефекти алмазів. Фото: Shutterstock.com

Як саме відбувається запис та зчитування інформації з алмазу?

Інформація не вигравіювана, вона закодована в точно заряджених атомах — у точно визначених дефектах в цих атомах.

Фахівці застосували цікавий спосіб запису даних, змінюючи заряд атомів у дефектах алмазів. Під час експерименту вони переконалися, що атоми можна заряджати таким чином, що інформація записуватиметься на різних рівнях. Для цього вони впливали на окремі атоми світлом з різними довжинами хвиль, ніби запалюючи кольорові лампочки в алмазі. 

Для запису даних на алмаз у лабораторії інституту використовували установку, що забезпечує кріогенне охолодження. Однак витрати енергії під час запису і перезапису були досить низькими.

Чи можна ввести цю технологію у масове використання?

Теоретично, використання технології зберігання даних на алмазах, подібної до тієї, що передбачається в цьому дослідженні, може привести нас до шляху, де діамант справді є найкращим другом: особистим скарбом, який передається з покоління в покоління, із секретними повідомленнями (або таємними багатствами), закодованими в крихітні пучки світла.

Проте, автори матеріалу підкреслюють, що хоча експеримент був успішним, до його комерціалізації ще дуже далеко.

Раніше ми писали, вчені знайшли відповідь, куди зникають спогади про раннє дитинство.

Нагадаємо, ми розповідали, що у Сингапурі вчені випробовують медичні засоби для вимірювання внутрішньої температури тіла та передачі інформації на розумний годинник у режимі реального часу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

17:49 В ТЦК вигадали спосіб, яким чином мобілізувати всіх чоловіків

04:10 Закінчиться все, як почалось, — боєць "Азову" спрогнозував кінець війни

13:47 Екскомандир Азову відповів на вимогу Безуглої щодо відставки Залужного

13:23 В Україні вже діють нові правила видачі повісток — що змінилося

06:15 Мобілізація триває — з якими хворобами суглобів та хребта не можуть призвати на службу

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому - 80x80

Токсичний для друзів, непотрібний для країни: що відчуває військовий ЗСУ, який повернувся додому

05:58 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 грудня: повний список

19:44 Що робити, якщо вам виписують повістку прямо в маршрутці — поради українцям

Новина з відео

04:12 "Азов" шукає фахівців з оплатою до 125 000 грн — які вакансії пропонують

20:55 До ТЦК прибуває лише 10% оповіщених — в одній з областей посилять мобілізацію

18:51 Військове командування вимагає по 20 тисяч мобілізованих щомісяця, — нардепка

Актуальне по темі