Вчені знайшли незламний носій даних, працюватиме вічно — що це за пристрій

Вчені досліджують різні носії даних. Фото: Новини.LIVE

Науковці створили безліч носіїв даних, якими користуються люди в усьому світі: жорсткі диски, тверді та оптичні диски, флеш-накопичувачі, магнітні стрічки, карти пам'яті, хмарні носії тощо. Та всі вони мають свої недоліки і як правило не є довговічними. Проте, нещодавно дослідникам схоже вдалося знайти ідеальний інструмент, який зберігатиме інформацію вічно. Цей винахід може стати революційним.

Так, за інформацією порталу Toms Hardware, вчені з Міського університету Нью-Йорка (CUNY) на практиці здійснили запис даних у дефектах алмазів, помістивши туди велику кількість інформації. Докладніше про те, як це працює, далі в матеріалі.

Читайте також:

Що відомо про новий носій даних?

Як пояснили дослідники у своїй праці, опублікованій у науковому журналі Nature Nanotechnology, вони використали дефекти алмазів як багаторівневі комірки, такі самі, як у флешпам'яті. Їм вдалося помістити 25 Гб інформації на 2,5 кв. см алмазного носія.

Та головна ідея їх винаходу полягає в наступному — уся інформація записана на алмаз буде знаходитися під "залізним" захистом, її неможливо буде знищити. Тому інформація записана на алмаз фактично існуватиме вічно.

Вчені записують інформацію у дефекти алмазів. Фото: Shutterstock.com

Як саме відбувається запис та зчитування інформації з алмазу?

Інформація не вигравіювана, вона закодована в точно заряджених атомах — у точно визначених дефектах в цих атомах.

Фахівці застосували цікавий спосіб запису даних, змінюючи заряд атомів у дефектах алмазів. Під час експерименту вони переконалися, що атоми можна заряджати таким чином, що інформація записуватиметься на різних рівнях. Для цього вони впливали на окремі атоми світлом з різними довжинами хвиль, ніби запалюючи кольорові лампочки в алмазі.

Для запису даних на алмаз у лабораторії інституту використовували установку, що забезпечує кріогенне охолодження. Однак витрати енергії під час запису і перезапису були досить низькими.

Чи можна ввести цю технологію у масове використання?

Теоретично, використання технології зберігання даних на алмазах, подібної до тієї, що передбачається в цьому дослідженні, може привести нас до шляху, де діамант справді є найкращим другом: особистим скарбом, який передається з покоління в покоління, із секретними повідомленнями (або таємними багатствами), закодованими в крихітні пучки світла.

Проте, автори матеріалу підкреслюють, що хоча експеримент був успішним, до його комерціалізації ще дуже далеко.

Раніше ми писали, вчені знайшли відповідь, куди зникають спогади про раннє дитинство.

Нагадаємо, ми розповідали, що у Сингапурі вчені випробовують медичні засоби для вимірювання внутрішньої температури тіла та передачі інформації на розумний годинник у режимі реального часу.