Исследование инопланетных миров — мягкие работы готовятся покорять космос

Существо, которое исследует космос. Фото: flickr.com

Кажется, мы уже в шаге от покорения космоса. Ведь в ближайшем будущем исследовать неизведанные инопланетные миры будут помогать человечеству мягкие воздушные работы, способные изменять форму и адаптироваться к любым условиям.

Новую сенсационную технологию представили исследователи из лаборатории робототехники GRVC, пишет The Debrief.

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Отмечается, что для создания роботов-исследователей используются гибкие адаптивные материалы. Это позволяет им приземляться на неровной поверхности, а также слетать с нее.

"Контролируя деформацию многочисленных роторов, робот-исследователь может совершать полноценную посадку на неровных поверхностях, открывая новые горизонты для исследований и возможности для отбора образцов", — утверждают ученые в своем труде.

Таким образом, мягкие работы могут стать незаменимыми помощниками в изучении планет и других космических объектов со сложным рельефом, таких, к примеру, как спутник Сатурна, Титан.

Кстати, как отметили учёные, именно Титан станет полигоном для проверки мягких роботов на практике. Был выбран именно этот объект, поскольку у него есть уникальный ландшафт с озерами, дюнами и криовулканами.

Хотя сейчас исследование будет сфокусировано в основном на Титане, возможности использования мягких роботов, летающих и меняющих форму, в космических исследованиях гораздо шире, уверяют авторы новой технологии.

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