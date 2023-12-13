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Вчені створили м'яких роботів, що вивчатимуть інопланетні світи — як це працює

13 грудня 2023 19:58
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Дослідження інопланетних світів — м'які роботи готуються підкорювати космос
Істота, що досліджує космос. Фото: flickr.com
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Здається, ми вже за крок до підкорення космосу. Адже у найближчому майбутньому досліджувати незвідані інопланетні світи людству допомагатимуть м'які повітряні роботи, здатні змінювати форму та адаптуватись до будь-яких умов.

Нову сенсаційну технологію представили дослідники з лабораторії робототехніки GRVC, пише видання The Debrief.

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Зазначається, що для створення роботів-дослідників використовуються гнучкі адаптивні матеріали. Це дозволяє їм приземлятися на нерівній поверхні, а також злітати з неї.

"Контролюючи деформацію численних роторів, робот-дослідник може здійснювати повноцінну посадку на нерівних поверхнях, відкриваючи нові горизонти для досліджень та можливості для відбору зразків", — стверджують науковці у своїй праці.

Таким чином м'які роботи можуть стати незамінними помічниками у вивченні планет та інших космічних об'єктів зі складним рельєфом, таких, до прикладу, як супутник Сатурна, Титан.

До речі, як зазначили науковці, саме Титан стане полігоном для перевірки м'яких роботів на практиці. Був обраний саме цей об'єкт, оскільки він має унікальний ландшафт з озерами, дюнами та кріовулканами.

Хоча наразі дослідження буде сфокусовано в основному на Титані, можливості використання м’яких роботів, що літають та змінюють форму, у космічних дослідженнях набагато ширші, запевняють автори нової технології.

Раніше ми розповідали, що науковці створили синтетичне внутрішнє вухо, щоб допомогти астронавтам не губитися у космосі. 

Нагадаємо, ми писали, що насправді відбувається з астронавтами у відкритому космосі. 

Також ми повідомляли, що вченим вдалося створити незламний носій даних, який може зберігати інформацію вічність.

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