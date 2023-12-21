Ученые трижды успешно провели эксперимент по воспроизводству бесконечной энергии

Целевая камера, где температура достигает 100 миллионов градусов. Фото: Damien Jemison/LLNL

Калифорнийские ученые сделали еще один шаг в поисках энергии термоядерного синтеза, которая в случае ее освоения может обеспечить мир почти безграничным источником чистой энергии. Они выстрелили почти 200 лазерами в цилиндр с топливной капсулой размером с горошину перца. Ученым удалось трижды за год провести эксперимент по воспроизводству бесконечной энергии

Об этом сообщает CNN.

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Бесконечная энергия

В прошлом году ученым из Национального зажигательного завода Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса в Калифорнии (LLNL) удалось впервые в мире провести реакцию ядерного синтеза, которая высвободила больше энергии, чем использовала, в процессе под названием "зажигание".

В декабрьском отчете LLNL сообщается, что в этом году они успешно воспроизвели зажигание не менее трех раз. Это еще один значительный шаг к тому, что однажды может стать важным решением глобального климатического кризиса, вызванного сжиганием ископаемого топлива.

В течение десятилетий ученые пытались использовать энергию термоядерного синтеза, воспроизводя энергию Солнца на Земле.

После получения исторического чистого прироста энергии в прошлом году следующим важным шагом было доказать, что этот процесс можно воспроизвести.

Научный сотрудник Центра исследований инерционного термоядерного синтеза в Имперском колледже Лондона Брайан Аппельбе заявил, что возможность воспроизведения демонстрирует надежность процесса, показывая, что он может быть достигнут даже тогда, когда условия, такие как лазер или топливная таблетка, изменяются.

По его словам, каждый эксперимент также позволяет детально изучить физику зажигания.

"Это дает ученым ценную информацию для решения следующей проблемы, которую нужно преодолеть: как максимизировать энергию, которую можно получить", — подчеркнул Аппельбе.

Он рассказал, что ядерный синтез не оставляет в наследство долгоживущие радиоактивные отходы. Поскольку климатический кризис в мире ускоряется, а насущность отказа от ископаемого топлива, обогревающего планету, растет, перспектива получить обильный источник безопасной, чистой энергии соблазнительная.

Ядерный синтез

Реакция, питающая Солнце и другие звезды, состоит в столкновении двух или более атомов для образования более плотного атома, в процессе которого высвобождается огромное количество энергии.

Существуют разные способы получения энергии от термоядерного синтеза, но в NIF ученые направляют массив из почти 200 лазеров на гранулу водородного топлива внутри алмазной капсулы размером с горошину перца, находящуюся внутри золотого цилиндра. Лазеры нагревают цилиндр извне, создавая серию очень быстрых взрывов, генерируя большое количество энергии, собранной в виде тепла.

Энергия, произведенная в декабре 2022 года, была небольшой — около 2 мегаджоулов пошло на реакцию, высвободившую в общей сложности 3,15 мегаджоулов, достаточных для того, чтобы вскипятить около десяти чайников воды. Однако этого было достаточно для успешного зажигания. Тогда ученым удалось доказать, что лазерный синтез может производить энергию.

В отчете говорится, что два следующих эксперимента в октябре также принесли чистую прибыль.

"Эти результаты продемонстрировали способность NIF постоянно производить энергию термоядерного синтеза на уровнях в несколько мегаджоулов", — говорится в отчете.

Ученые отмечают, что предстоит еще очень долгий путь, пока ядерный синтез достигнет масштабов, необходимых для питания электрических сетей и систем отопления.

"Термоядерный синтез способен революционизировать наш мир, изменить все варианты, которые стоят перед нами, и обеспечить мир большим количеством чистой энергии без вредных выбросов традиционных источников энергии", — заявил посол США по вопросам климата Джон Керри на климатическом саммите COP28 в Дубае.

Напомним, чтение мнений — больше не фантастика, а реальность в самом буквальном смысле. Ученым наконец удалось совершить настоящий прорыв в науке, превратив возникающую в мозгу человеческую мысль в текст, вытекающий на экране. Хотя это не первая подобная технология, которая способна переводить мозговые сигналы на слова, это единственная ныне не требующая ни имплантатов в мозге, ни доступа к полноценному аппарату МРТ.