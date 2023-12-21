Вчені тричі успішно провели експеримент у відтворенні безкінечної енергії

Цільова камера, де температура сягає 100 мільйонів градусів, а тиск є достатньо високим, щоб стиснути речовину до щільності, що у 100 разів перевищує щільність свинцю. Фото: Damien Jemison/LLNL

Каліфорнійські вчені зробили ще один крок у пошуках енергії термоядерного синтезу, яка, в разі її освоєння, може забезпечити світ майже безмежним джерелом чистої енергії. Вони вистрілили майже 200 лазерами в циліндр з паливною капсулою розміром з горошину перцю. Науковцям вдалося тричі за рік провести експеримент у відтворенні безкінечної енергії

Про це повідомляє CNN.

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Безкінечна енергія

Минулого року вченим із Національного запалювального заводу Ліверморської національної лабораторії імені Лоуренса в Каліфорнії (LLNL) вдалося вперше в світі провести реакцію ядерного синтезу, яка вивільнила більше енергії, ніж використала, у процесі під назвою "запалювання".

У грудневому звіті LLNL повідомляється, що цього року вони успішно відтворили запалювання щонайменше тричі. Це ще один значний крок до того, що одного дня може стати важливим рішенням глобальної кліматичної кризи, спричиненої спалюванням викопного палива.

Протягом десятиліть вчені намагалися використати енергію термоядерного синтезу, відтворюючи енергію Сонця на Землі.

Після отримання історичного чистого приросту енергії минулого року, наступним важливим кроком було довести, що цей процес можна відтворити.

Науковий співробітник Центру досліджень інерційного термоядерного синтезу в Імперському коледжі Лондона Браян Аппельбе заявив, що можливість відтворення демонструє надійність процесу, показуючи, що він може бути досягнутий навіть тоді, коли умови, такі як лазер або паливна таблетка, змінюються.

За його словами, кожен експеримент також дає можливість детально вивчити фізику запалювання.

"Це дає вченим цінну інформацію для вирішення наступної проблеми, яку потрібно подолати: як максимізувати енергію, яку можна отримати", — наголосив Аппельбе.

Він розповів, що ядерний синтез не залишає у спадок довгоживучих радіоактивних відходів. Оскільки кліматична криза в світі прискорюється, а нагальність відмови від викопного палива, що обігріває планету, зростає, перспектива отримати рясне джерело безпечної, чистої енергії є спокусливою.

Ядерний синтез

Реакція, яка живить Сонце та інші зірки, полягає в зіткненні двох або більше атомів для утворення більш щільного атома, в процесі якого вивільняється величезна кількість енергії.

Існують різні способи отримання енергії від термоядерного синтезу, але в NIF вчені спрямовують масив з майже 200 лазерів на гранулу водневого палива всередині алмазної капсули розміром з горошину перцю, яка знаходиться всередині золотого циліндра. Лазери нагрівають циліндр ззовні, створюючи серію дуже швидких вибухів, генеруючи велику кількість енергії, зібраної у вигляді тепла.

Енергія, вироблена в грудні 2022 року, була невеликою — близько 2 мегаджоулів пішло на реакцію, яка вивільнила загалом 3,15 мегаджоулів, достатніх для того, щоб закип'ятити близько десять чайників води. Однак цього було достатньо для успішного запалювання. Тоді вченим вдалося довести, що лазерний синтез може виробляти енергію.

У звіті йдеться, що два наступні експерименти в жовтні також принесли чистий прибуток.

"Ці результати продемонстрували здатність NIF постійно виробляти енергію термоядерного синтезу на рівнях у кілька мегаджоулів", — йдеться у звіті.

Вчені наголошують, що попереду ще дуже довгий шлях, поки ядерний синтез досягне масштабів, необхідних для живлення електричних мереж і систем опалення.

"Термоядерний синтез здатен революціонізувати наш світ, змінити всі варіанти, які стоять перед нами, і забезпечити світ великою кількістю чистої енергії без шкідливих викидів традиційних джерел енергії", — заявив посол США з питань клімату Джон Керрі на кліматичному саміті COP28 в Дубаї.

Нагадаємо, читання думок — більше не фантастика, а реальність у найбуквальнішому сенсі. Вченим нарешті вдалося зробити справжній прорив у науці, перетворивши людську думку, що виникає у мозку, на текст, що випливає на екрані. Хоча це не перша подібна технологія, яка здатна перекладати мозкові сигнали на слова, це єдина наразі, яка не потребує ані імплантатів у мозку, ані доступу до повноцінного апарату МРТ.