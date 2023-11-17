Ученым впервые удалось вырастить растение из семян, которые посадили 144 года назад

Ученые, проводящие эксперимент. Фото: скриншот с YouTube

Ученые продолжили исследование, которое длится уже 144 года и было начато ботаником Уильямом Дж. Биллом в 1879 году. В результате данного эксперимента ученые заметили, что семена, которые они зарыли в песок, все еще могут прорастать.

Об этом сообщает IFLScience.

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Исследование Уильяма Дж. Билла

Однажды Уильям Дж. Билл хотел изучить, сколько живут сорняки, и провел интересное исследование. Он положил 50 семян в 20 стеклянных бутылок, где было 23 разных видов сорняков, и закопал их горловиной вниз, не разрешая воде попадать туда.

Каждые пять лет ученый выкапывал эти семена и проращивал их, чтобы проверить, живут ли они. В 2021 году исследователи выкопали 14 бутылку с семенами и увидели, что многие семена за первые 60 лет исследования потеряли свою жизнедеятельность.

Растение, которое удалось вырастить за 144 года. Фото: скриншот с YouTube

В числе проросших растений было одно гибридное растение, которое, может, не должно быть частью опыта. Впрочем, в результате данного эксперимента ученые заметили кое-что интересное, что стало настоящим и неожиданным открытием для них.

"Гибрид был интересным открытием. Это свидетельствует о том, что даже в хорошо контролируемых условиях эксперимента могут возникать ошибки", — заявил почетный профессор, биолог растений Фрэнк Телевски, комментируя это исследование.

Какое значение имеет исследование

Как утверждают ученые, это исследование имеет важное значение для сохранения редких типов и восстановления экосистем. В результате эксперимента исследователи смогут определить проблемные для таких проектов сорняки.

Также это поможет определить, какие виды растений не могут быть проблемными для проекта. Но все это зависит от того, как долго ученые обрабатывали поле до этапа обновления.

Ученые должны завершить этот эксперимент в 2100 году, но, вероятно, им придется продолжить его. Они сделают определенный перерыв между прорастанием в том случае, если семена будут показывать, что они еще живы.

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