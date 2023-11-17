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Вчені відродили рослину з насіння, яке посадили 144 роки тому

17 листопада 2023 21:27
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова
Вченим вперше вдалося виростити рослину з насіння, яке посадили 144 роки тому
Вчені, які проводять експеримент. Фото: скриншот з YouTube
372f0945-6a06-441a-d62e-d567e6aeb100 - Катерина Крюкова

Вчені продовжили дослідження, яке триває вже 144 роки і було розпочато ботаніком Вільямом Дж. Білом 1879 року. У результаті цього експерименту вчені помітили, що насіння, яке вони закопали у пісок, все ще може проростати.

Про це повідомляє IFLScience.

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Дослідження Вільяма Дж. Біла 

Одного разу Вільям Дж. Біл хотів вивчити, скільки живуть бур’яни, і провів цікаве дослідження. Він поклав 50 насіння у 20 скляних пляшок, де було 23 різних видів бур’янів, і закопав їх горловиною донизу, не дозволяючи воді потрапляти туди.

Кожні п’ять років вчений викопував це насіння і пророщував їх, щоб перевірити, чи живе воно. У 2021 році дослідники викопали 14 пляшку з насінням і побачили, що багато насіння за перші 60 років дослідження втратили свою життєдіяльність.

Растение, которое удалось вырастить за 144 года
Рослина, яку вдалося виростити за 144 роки. Фото: скриншот з YouTube

У числі пророслих рослин була одна гібридна рослина, яка, може, не мала бути частиною досліду. Втім, в результаті цього експерименту вчені помітили дещо цікаве, що стало справжнім і неочікуваним відкриттям для них.

"Гібрид був цікавим відкриттям. Це свідчить про те, що навіть у добре контрольованих умовах експерименту можуть виникати помилки", — заявив почесний професор, біолог рослин Френк Телевскі, коментуючи це дослідження.

Яке значення має дослідження

Як стверджують вчені, це дослідження має дуже важливе значення для збереження рідкісних типів і відновлення екосистем. В результаті експерименту дослідники зможуть визначити проблемні для таких проєктів бур’яни.

Також це допоможе визначити, які види рослин не можуть бути проблемними для проєкту. Але все це залежить від того, як довго вчені обробляли поле до етапу відновлення.

Вчені повинні закінчити цей експеримент у 2100 році, але, ймовірно, їм доведеться продовжити його. Вони зроблять певну перерву між проростанням у тому випадку, якщо насіння показуватиме, що воно ще живе.

Нагадаємо, ми писали про те, що вчені виявили дивну планету, де йдуть незвичайні дощі. 

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