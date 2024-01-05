Ученые показали лицо мальчика, жившего 8300 лет назад — имел странный череп

Настоящий череп норвежского мальчика, жившего 8300 лет назад. Коллаж: Новини.LIVE

Одна из самых интересных областей науки — археология, позволяющая проникнуть в прошлое человечества, узнать о быте, культуре и обычаях, царивших тысячи лет назад. Не менее интересно узнавать, как выглядели наши предки. В этом определенно помогают современные технологии. Так, недавно удалось реконструировать лицо мальчика, жившего в Норвегии более 8000 тысяч лет назад. Но особенно ученых смутил его череп, который был довольно странной формы.

Как выглядел мальчик и что о его жизни удалось узнать ученым, сообщает издание Live Science.

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Археологи обнаружили одинокий скелет 15-летнего парня еще в 1907 году в пещере мезолита или среднего каменного века в Рандаберге, вдоль западного побережья Норвегии. Ученые предположили, что он умер один, поскольку его останки были найдены так, будто он прислонен к стене пещеры.

Останки подростка найдены в пещере, которую использовали охотники-собиратели мезолита. Изображение: Terje Tveit/The Museum of Archaeology

Его останки являются одними из старейших скелетов, когда-либо найденных в Норвегии. Было установлено, что остаткам примерно 8300 лет. Найденному древнему человеку дали прозвище Vistegutten, что с норвежского означает "мальчик из Висте". Долгое время он хранился в музее на юге Норвегии.

Уже в этом столетии исследователям удалось установить жизнь и смерть "мальчика из Висте". Несмотря на то, что подростку к моменту смерти было не менее 15 лет, его рост был всего 1,25 м. Это достаточно мало для такого возраста даже по стандартам мезолита.

Не менее странным был череп ребенка. Состояние, известное как скафоцефалия, означало, что его череп слишком рано вырос, заставив голову расти назад. Кроме того, этот дефект придал черепу ребристый вид. В то же время, ученые подчеркнули, что скафоцефалия не влияет на интеллектуальные способности или развитие.

И хотя необычный череп и низкий рост мальчика могли придать ему уникальный вид, его останки свидетельствуют, что он был сыт и здоров.

В пещере вместе с мальчиком было найдено большое количество останков животных, это свидетельствует, что он точно не голодал. Кроме того, были найдены украшения, например декорированные костяные подвески, рыболовные орудия, включая крючки, гарпуны и костяные острия с колючими костями, что свидетельствует, что древние "люди жили, работали, готовили еду и спали на месте Висте".

Тем не менее вопрос, почему рядом с ним больше не нашли останков других людей, к примеру родителей, остается открытым.

Реконструкция лица одинокого мальчика из Висте

Для того, чтобы воспроизвести точную внешность норвежского подростка из прошлого, ученым понадобилось несколько месяцев. Это был кропотливый труд.

Чтобы сделать реконструкцию, были сделаны две компьютерные томографии (КТ) черепа, что позволило судмедэксперту из Швеции Оскару Нильссону создать пластиковую копию, напечатанную на 3D.

Этапы реконструкции лица мальчика из Висте. Анимация: Oscar Nilsson

Поскольку он не был уверен в толщине лица мальчика, Нильссон полагался на измерение современных 15-летних мальчиков Северной Европы.

Анализ ДНК мальчика показал, что его тон кожи, волосы и цвет глаз "вероятно, будут близки к другим "норвежским" находкам того периода, включая преимущественно карие глаза, темные волосы и промежуточный тон кожи.

Реконструкция лица мальчика из Висте. Изображение: Oscar Nilsson

Он заметил, что лоб был "достаточно детским с виду, округлым и немного выступающим от лица. Скорее всего, это связано со скафоцефалией. У подростка также был тонкий носовой выступ, но нос был достаточно широк в нижней части.

Кстати, рыболовный крючок, который держит в руке реконструированный мальчик из Висте, является копией одной из находок.

Реконструкция мальчика из Норвегии, жившего 8300 лет назад. Изображение: Oscar Nilsson

Сейчас новая полная реконструкция тела подростка каменного века — по прозвищу Vistegutten выставлена в музее Hå Gamle Prestegard на юге Норвегии.

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