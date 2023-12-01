Найближчий родич Homo sapiens — вчені реконструювали обличчя людини-дракона

Череп стародавньої людини, знайдений в Індонезії. Фото: Natural History Museum

Близько 150 тисяч років тому у морозних лісах північного Китаю блукав величезний товстоголовий вид людини, відомий як Homo longi або "людина-дракон". Попри доволі чудернацький вигляд та гротескні пропорції, стародавнього гомініда нещодавно ідентифікували як сестринську лінію Homo sapiens.

Тож, вчені вирішили реконструювали обличчя та показати, як виглядав найближчий родич сучасної людини. Про це пише видання IFLScience. Дослідження з детальним описом реконструкції обличчя опубліковано на Ortog Online.

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Чому цей вид назвали "людина-дракон"?

Звичайно, цей вид немає нічого спільного з рептиліями та їм подібними. Проте, дещо спільне з драконами має. Річ у тім, що вперше рештки Homo longi були знайдені 1933 року у китайській провінції Харбін. Під час будівництва мосту будівельники знайшли чудово збережений череп.

Тому дослідники вирішили назвати знайдений череп на честь річки Хейлун Цзян (що означає "Річка Чорного Дракона"). Цікаво, що тільки 2021 року науковці зрозуміли, що череп належить до раніше невідомого виду. Тож, назва Homo longi прижилася.

Що відомо про власника черепа?

Як встановили вчені, людина, якій належав цей череп, жила щонайменше 146 тисяч років тому у Східній Азії.

Цікаво, що у той самий час сучасні люди спілкувалися з кількома нашими близькими еволюційними родичами, включаючи неандертальців і денисівців.

Homo longi описують як "величезну за розміром" людину, яка має низку унікальних рис обличчя:

квадратні очні ямки;

плоскі та низькі вилиці;

величезні зуби.

Череп Homo longi. Фото: Xijun Ni et al.

На сьогодні дослідники вважають, що людина-дракон насправді може бути більш спорідненою із сучасною людиною, ніж навіть наші найвідоміші браття, неандертальці. Однак досі ми не мали змоги добре роздивитися обличчя цього нашого кремезного брата.

Як вчені реконструювали обличчя людини-дракона?

Щоб представити схожість стародавнього гомініда, бразильський експерт Сісеро Мораєс (чиї інші реконструкції обличчя включають людей-хоббітів і давньоєгипетських фараонів) створив цифрову модель черепа, використовуючи дані та зображення, надані авторами дослідження 2021 року.

Повний череп іншої стародавньої людини — Homo erectus — був включений, щоб заповнити відсутні фрагменти щелепи Homo longi та деяких зубів.

Далі Мораєс додав маркери м’яких тканин, зробивши комп’ютерну томографію сучасних людей і шимпанзе та деформувавши їх, щоб відповідати контурам черепа Homo longi. Це призвело до створення "анатомічно когерентного" цифрового бюста в градаціях сірого на основі об’єктивних даних і надійних методів моделювання.

Чорно-білий цифровий бюст Homo longi. Зображення: Cicero Moraes

Однак, оскільки отримані зображення призначені для представлення широкій публіці, Мораес дав собі дозвіл використовувати "художній підхід", додаючи волосся та колір моделі, таким чином підкреслюючи більш "яскраві аспекти" зовнішності людини-дракона.

Homo longi жили в той же час, що і неандертальці, денисовці і сучасні люди. Зображення: Cicero Moraes

Спираючись на остаточну модель, Мораєс підрахував, що Homo longi мав окружність голови 65,1 см. Завдяки такому вимірюванню людина-дракон має найбільшу голову серед усіх відомих гомінід, що ставить голову вимерлої людини в один ряд із горилами та левами.

Homo longi мав найбільший череп серед усіх відомих гомінідів. Зображення: Cicero Moraes

На думку експертів, які проаналізували череп кілька років тому, величезні розміри можуть бути пов'язані з тим, що даному виду необхідно було адаптуватися до холодних температур.

Пізніше вебдизайнер з нікнеймом NATEHODGES виклав на сайті ZbrushCentral більш досконалі зображення Homo longi, на основі тих, які були зроблені бразильським експертом.

"Виліплено в Zbrush, відтворено в Marmoset Toolbag 4", — написав він.

Homo longi. Фото: NATEHODGES

Homo longi. Фото: NATEHODGES

Раніше ми писали, що вчені успішно відтворили обличчя неандертальця.

Нагадаємо, ми розповідали, що винищило людей в Європі мільйон років тому.

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