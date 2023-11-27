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Що винищило людей в Європі мільйон років тому — моторошне відкриття

27 листопада 2023 16:30
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька
Що винищило людей в Європі мільйон років тому — моторошне відкриття
Первісні люди на Землі. Фото: news.ucr.edu
8867047e-469d-41ca-9f22-bd1382b7ef00 - Євгенія Брюховецька

Причиною вимирання первісних людей у Європі могло стати значне похолодання. Європейський клімат кардинально змінився 1,1 млн років тому. 

Про це пише журнал Science.

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Міжнародна група дослідників виявила, що 1,1 млн років тому екстремальні льодовикові умови кардинально змінили європейський клімат.

Суворий холод, ймовірно, перевершив умови, які могли витримати первісні люди, що призвело до виснаження людських популяцій на всьому континенті.

Зазначається, що найдавніші людські рештки, знайдені в Європі, походять з Іберії. Це вказує на те, що ранні люди могли мігрувати туди з південно-західної Азії приблизно 1,4 млн років тому.

У той самий час клімат у Європі був теплим з великою кількістю опадів, з рідкісними та м'якими холодними періодами.

Раніше серед науковців переважала думка, що коли первісні люди оселилися в Європі, вони були достатньо витривалими, аби пережити кліматичні зміни й змогли адаптуватися до посилення холоду.

Нагадаємо, що вчені давно зацікавилися такими величними й гігантськими тваринами як мамонти. Стародавні істоти вимерли близько 10 тисяч років тому. Та надія, що вони можуть знову повернутися до життя, не втрачена. І схоже мамонти з'являться на Землі вже до 2028 року. 

Також ми писали, що низка нових досліджень демонструють, що людський мозок можна відновити та повернути до життя за дотриманням певних умов. Це може мати серйозні наслідки для медичної практики та суспільного сприйняття смерті.

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