Ближайший родственник Homo sapiens — ученые показали лицо человека-дракона

Череп древнего человека, найденный в Индонезии. Фото: Natural History Museum

Около 150 тысяч лет назад в морозных лесах северного Китая бродил огромный толстоголовый вид человека, известный как Homo longi или "человек-дракон". Несмотря на довольно странный вид и гротескные пропорции, древнего гоминида недавно идентифицировали как сестринскую линию Homo sapiens.

Ученые решили реконструировать лицо и показать, как выглядел ближайший родственник современного человека. Об этом пишет издание IFLScience. Исследование с подробным описанием реконструкции лица опубликовано на Ortog Online.

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Конечно, у этого вида нет ничего общего с рептилиями и им подобными. Однако кое-что общее с драконами он имеет. Дело в том, что впервые остатки Homo longi были найдены в 1933 году в китайской провинции Харбин. Во время строительства моста строители обнаружили прекрасно сохранившийся череп.

Поэтому исследователи решили назвать найденный череп в честь реки Хэйлун Цзян (что означает "Река Черного Дракона"). Интересно, что только в 2021 году ученые поняли, что череп принадлежит ранее неизвестному виду. Итак, название Homo longi прижилось.

Что известно о владельце черепа?

Как установили ученые, человек, которому принадлежал этот череп, жил не менее 146 тысяч лет назад в Восточной Азии.

Интересно, что в то же время современные люди общались с несколькими близкими эволюционными родственниками, включая неандертальцев и денисовцев.

Homo longi описывают как "огромного по размеру" человека, обладающего рядом уникальных черт лица:

квадратные глазницы;

плоские и низкие скулы;

огромные зубы.

Череп Homo longi. Фото: Xijun Ni et al.

На сегодня исследователи считают, что человек-дракон на самом деле может быть более родственным современному человеку, чем даже наши самые известные братья, неандертальцы. Однако до сих пор мы не могли хорошо рассмотреть лицо этого нашего коренастого брата.

Как учёные реконструировали лицо человека-дракона?

Чтобы представить сходство древнего гоминида, бразильский эксперт Сисеро Мораес (чьи другие реконструкции лица включают людей-хоббитов и древнеегипетских фараонов) создал цифровую модель черепа, используя данные и изображения, предоставленные авторами исследования 2021 года.

Полный череп другого древнего человека — Homo erectus — был включен, чтобы заполнить недостающие фрагменты челюсти Homo longi и некоторых зубов.

Затем Мораес добавил маркеры мягких тканей, сделав компьютерную томографию современных людей и шимпанзе и деформировав их, чтобы соответствовать контурам черепа Homo longi. Это привело к созданию "анатомически когерентного" цифрового бюста в серых градациях на основе объективных данных и надежных методов моделирования.

Черно-белый цифровой бюст Homo longi. Изображение: Cicero Moraes

Поскольку полученные изображения предназначены для представления широкой публике, Мораэс дал себе разрешение использовать "художественный подход", добавляя волосы и цвет модели, таким образом подчеркивая более "яркие аспекты" облика человека-дракона.

Homo longi жили в то же время, что и неандертальцы, денисовцы и современные люди. Изображение: Cicero Moraes

Опираясь на окончательную модель, Мораес подсчитал, что Homo longi имел окружность головы 65,1 см. Благодаря такому измерению человек-дракон имеет самую большую голову среди всех известных гоминид, что ставит голову вымершего человека в один ряд с гориллами и львами.

Homo longi имел самый большой череп среди всех известных гоминид. Изображение: Cicero Moraes

По мнению экспертов, проанализировавших череп несколько лет назад, огромные размеры могут быть связаны с тем, что данному виду необходимо было адаптироваться к холодным температурам.

Позже веб-дизайнер с никнеймом NATEHODGES выложил на сайте ZbrushCentral более совершенные изображения Homo longi, на основе тех, которые были сделаны бразильским экспертом.

"Вылеплено в Zbrush, воспроизведено в Marmoset Toolbag 4", — написал он.

Homo longi. Фото: NATEHODGES

Homo longi. Фото: NATEHODGES

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