Почему гориллы бьют себя по груди — интересный факт, о котором мало кто знает

Большая горилла, которая бьет себя по груди. Фото: Pinterest

Ученые провели исследование и выяснили, зачем гориллы всегда бьют себя в грудь. Оказывается, таким образом эти виды обезьян общаются друг с другом, а учатся они бить себя в грудь еще с самых детских лет, постепенно улучшая эту привычку.

Об этом сообщает National Geographic.

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Что известно о гориллах

В дикой природе в группе горилл есть вожак и небольшое количество горилл женского рода. Сами же самки могут самостоятельно и без проблем переходить из одной группы в другую, а вот самцы борются за их присоединение. Размер самцов определяет тот факт, какой они имеют статус, насколько они привлекательны и какими они обладают боевыми способностями.

Горилла в дикой природе. Фото: скриншот с YouTube

Почему гориллы бьют себя в грудь

Немецкие исследователи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге узнали, зачем гориллы бьют себя по груди. Оказывается, самцы этого рода делают это для того, чтобы общаться с другими представителями своего рода.

Дело в том, что громкий звук при ударе о грудь говорит о размере и мощи мужской особи. То есть чем больше по размеру горилла, тем мощнее будут ее удары о грудь. Таким образом, представители этого типа обезьян объявляют окружающим о своих физических способностях.

Горилла, которая бьет себя по груди. Фото: Pinterest

То есть в этот момент самки, услышавшие эти звуки, могут оценить способности своего партнера, а вот не имеющие таких сил самцы могут, наоборот, воздержаться от драки. Ученые говорят, что биение в грудь является уникальным методом общения в густых тропиках, где проживают гориллы.

Также исследователи утверждают, что эти звуки можно услышать на расстоянии более одного километра. Авторы исследования говорят, что теперь удары о грудь можно оценивать как настоящий признак большого размера самцов горилл.

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