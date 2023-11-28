Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Наука arrow Ученые выяснили, почему гориллы бьют себя в грудь — интересный факт arrow

Ученые выяснили, почему гориллы бьют себя в грудь — интересный факт

28 ноября 2023 06:55
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова
Почему гориллы бьют себя по груди — интересный факт, о котором мало кто знает
Большая горилла, которая бьет себя по груди. Фото: Pinterest
ea94986a-a7c6-4ec0-e272-2521403a7700 - Катерина Крюкова

Ученые провели исследование и выяснили, зачем гориллы всегда бьют себя в грудь. Оказывается, таким образом эти виды обезьян общаются друг с другом, а учатся они бить себя в грудь еще с самых детских лет, постепенно улучшая эту привычку.

Об этом сообщает National Geographic.

Читайте также:

Что известно о гориллах

В дикой природе в группе горилл есть вожак и небольшое количество горилл женского рода. Сами же самки могут самостоятельно и без проблем переходить из одной группы в другую, а вот самцы борются за их присоединение. Размер самцов определяет тот факт, какой они имеют статус, насколько они привлекательны и какими они обладают боевыми способностями.

Горилла, которая бьет себя в грудь
Горилла в дикой природе. Фото: скриншот с YouTube

Почему гориллы бьют себя в грудь

Немецкие исследователи из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка в Лейпциге узнали, зачем гориллы бьют себя по груди. Оказывается, самцы этого рода делают это для того, чтобы общаться с другими представителями своего рода.

Дело в том, что громкий звук при ударе о грудь говорит о размере и мощи мужской особи. То есть чем больше по размеру горилла, тем мощнее будут ее удары о грудь. Таким образом, представители этого типа обезьян объявляют окружающим о своих физических способностях.

Большая горилла, бьющая себя по груди
Горилла, которая бьет себя по груди. Фото: Pinterest

То есть в этот момент самки, услышавшие эти звуки, могут оценить способности своего партнера, а вот не имеющие таких сил самцы могут, наоборот, воздержаться от драки. Ученые говорят, что биение в грудь является уникальным методом общения в густых тропиках, где проживают гориллы.

Также исследователи утверждают, что эти звуки можно услышать на расстоянии более одного километра. Авторы исследования говорят, что теперь удары о грудь можно оценивать как настоящий признак большого размера самцов горилл.

Напомним, мы писали о том, что ученые смогли успешно воспроизвести модель лица неандертальца.

Ранее мы рассказывали о том, что ученые создали роботизированную руку, обладающую человеческими свойствами.

Также мы сообщали о том, что ученые создали необычный пластик, способный изменять форму.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

04:10 Закончится все, как началось, — боец "Азова" спрогнозировал конец войны

20:55 В ТЦК прибывает только 10% уведомленных — в одной из областей усилят мобилизацию

00:58 Забастовка на границе — в ГНСУ озвучили неожиданную цель польских перевозчиков

18:51 Военное командование требует по 20 тысяч мобилизованных ежемесячно, — нардеп

12:00 Итальянский арбитр ответил, был ли пенальти на Мудрике

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга - 80x80

Леся Гасиджак рассказала, как продвигается судебное дело по поводу бодишейминга

06:10 Пенсионеры смогут получить 9,6 тыс. гривен — стали известны категории граждан

05:51 В каких военных нуждаются на передовой — перечень специальностей

08:41 Время популярных решений прошло — Маляр прокомментировала мобилизацию в Украине

06:41 В Украине рухнули цены на бензин — сколько сегодня стоит 1 л горючего на АЗС

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг черных металлов в конце ноября

Актуальное по теме