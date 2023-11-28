Чому горили б'ють себе по грудях — цікавий факт, про який мало хто знає

Велика горила, яка б'є себе по грудях. Фото: Pinterest

Вчені провели дослідження і з’ясували, навіщо горили завжди б’ють себе у груди. Виявляється, таким чином ці види мавп спілкуються одне з одним, а вчаться вони бити себе у груди ще з самих дитячих років, поступово покращуючи цю звичку.

Про це повідомляє National Geographic.

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Що відомо про горил

У дикій природі у групі горил є ватажок і невелика кількість горил жіночого роду. Самі ж самки можуть самостійно і без проблем переходити з однієї групи до іншої, а ось самці борються за їхнє приєднання. Розмір самців визначає той факт, який вони мають статус, наскільки вони привабливі та які вони мають бойові здібності.

Горила у дикій природі. Фото: скриншот з YouTube

Чому горили б’ють себе у груди

Німецькі дослідники з Інституту еволюційної антропології товариства Макса Планка в Лейпцигу дізналися, навіщо горили б’ють себе по грудях. Виявляється, самці цього роду роблять це для того, щоб спілкуватися з іншими представниками свого роду.

Річ у тім, що гучний звук під час удару об груди каже про розмір і потужність чоловічої особини. Тобто чим більша за розміром горила, тим потужнішими будуть її удари об груди. Так представники цього типу мавп оголошують оточуючим про свої фізичні здібності.

Горила, яка б'є себе по грудях. Фото: Pinterest

Тобто у цей момент самки, які почули ці звуки, можуть оцінити здібності свого партнера, а ось самці, які не мають таких сил, можуть, навпаки, утриматися від бійки. Вчені кажуть, що биття у груди є унікальним методом спілкування в густих тропіках, де проживають горили.

Також дослідники стверджують, що ці звуки можна почути на відстані понад один кілометр. Автори дослідження кажуть, що тепер удари об груди можна оцінювати, як справжню ознаку великого розміру самців горил.

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