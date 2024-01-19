Ученые открыли давно потерянный мир, где когда-то проживало полмиллиона человек

Карта материка Австралия и обнаруженный огромный архипелаг. Коллаж Новини.LIVE

Несмотря на то, что мы хорошо изучили нашу планету, особенно ее сушу, знаем все континенты, острова и историю их образования, многое остается скрытым от нас огромными массивами воды. Но с помощью новейших технологий ученые время от времени совершают потрясающие открытия. Так, оказалось, что в далеком прошлом на северном побережье Австралии простирался огромный мир, где могло проживать до полмиллиона человек.

Открытие совершила группа археологов из Университета Гриффита в Квинсленде, Австралия. Свой научный труд они опубликовали в журнале Quaternary Science Reviews, пишет IFLScience.

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Изучая рельеф океанического дна на северо-западном континентальном шельфе Австралии, ученые наткнулись на огромную территорию, простирающуюся от северного побережья.

Как показало исследование, регион, сейчас затопленный морской водой, был большим архипелагом от 71 000 до 59 000 лет назад. Затем он превратился в полностью открытый шельф между 29 000 и 14 000 лет назад и включал в себя внутреннее море и огромное пресноводное озеро, окруженное высокими скалами и глубокими ущельями.

Следует отметить, что открытие археологов связано с палеоконтинентом Сахула, объединяющим современную Австралию, Новую Гвинею и Тасманию.

Главный археолог и ведущий автор исследования Касих Норман утверждает, что этот обширный участок континентального шельфа образовывал переходной путь для миграции людей из Индонезии в Австралию. Однако при глобальном повышении уровня моря (эпоха подъема океанов) эта часть суши оказалась под водой.

Огромный архипелаг, существовавший когда-то вдоль побережья Австралии. Изображение: K Norman, et al./Quaternary Science Reviews (2024)

Сколько человек могло жить на затонувшей потерянной территории

Основываясь на размере затонувшей земли и количестве археологических открытий в Северной Австралии, команда предположила, что давно утраченный архипелаг мог потенциально поддерживать человеческую популяцию от 50 000 до 500 000 человек в разное время.

"Наше демографическое моделирование показало пик численности населения на пике последнего ледникового периода — 20 000 лет назад, когда весь северо-западный шельф был на суше. Этот вывод теперь подтвержден новыми генетическими исследованиями", — рассказал Норман.

Следует заметить, что исследователи еще не нашли здесь больших давно утраченных поселений, даже физических остатков инструментов, огня или других намеков на то, что здесь когда-то были люди. Следовательно, целесообразным будет продолжить изучать этот регион.

По мнению ученых, их научный труд и дальнейшее изучение затонувших континентальных шельфов открывает тайны, как человечество адаптировалось к изменениям климата и поднятию уровня моря в прошлом. Кроме того, полученные знания можно использовать для будущих вызовов климатических изменений.

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