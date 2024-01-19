Вчені відкрили давно загублений світ, де колись мешкало півмільйона людей

Карта материка Австралія та виявлений величезний архіпелаг. Колаж Новини.LIVE

Попри те, що ми добре вивчили нашу планету, особливо її сушу, знаємо всі континенти, острови та історію їх утворення, багато що залишається прихованим від нас величезними масивами води. Та за допомогою новітніх технологій вчені час від часу роблять дійсно приголомшливі відкриття. Так, виявилося, що в далекому минулому на північному узбережжі Австралії простягався величезний світ, де могло проживати до півмільйона людей.

Відкриття зробила група археологів з Університету Гріффіта в Квінсленді, Австралія. Свою наукову працю вони опублікували в журналі Quaternary Science Reviews, пише IFLScience.

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Вивчаючи рельєф океанічного дна на північно-західному континентальному шельфі Австралії, вчені натрапили на величезну територію, що простягалася від північного узбережжя.

Як показало дослідження, регіон, який зараз затоплений морською водою, був великим архіпелагом від 71 000 до 59 000 років тому. Потім він перетворився на повністю відкритий шельф між 29 000 і 14 000 років тому і включав внутрішнє море та величезне прісноводне озеро, оточене високими скелями та глибокими ущелинами.

Варто зауважити, що відкриття археологів пов’язане із палеоконтинентом Сахула, що об'єднував сучасну Австралію, Нову Гвінею і Тасманію.

Головний археолог і провідний автор дослідження Касіх Норман стверджує, що ця велика ділянка континентального шельфу утворювала перехідний шлях для міграції людей з Індонезії до Австралії. Проте, під час глобального підвищення рівня моря (епоха підйому океанів) ця частина суші опинилася під водою.

Величезний архіпелаг, який колись існував вздовж узбережжя Австралії. Зображення: K Norman, et al./Quaternary Science Reviews (2024)

Скільки людей могло жити на затонулій загубленій території

Ґрунтуючись на розмірі затонулої землі та кількості археологічних відкриттів у Північній Австралії, команда припустила, що давно втрачений архіпелаг міг потенційно підтримувати людську популяцію від 50 000 до 500 000 людей у різний час.

"Наше демографічне моделювання показало пік чисельності населення на піку останнього льодовикового періоду — 20 000 років тому, коли весь північно-західний шельф був сушею. Цей висновок тепер підтверджено новими генетичними дослідженнями", — розповів Норман.

Варто зауважити, що дослідники ще не знайшли тут великих давно втрачених поселень, ані навіть фізичних залишків інструментів, вогню чи інших натяків на те, що тут колись були люди. Тож, доцільним буде продовжити вивчати цей регіон.

На думку вчених, їх наукова праця та подальше вивчення затонулих континентальних шельфів, відкриває таємниці, як людство адаптувалося до змін клімату і підняття рівня моря в минулому. Крім того, отримані знання можна буде використовувати для майбутніх викликів кліматичних змін.

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