Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Наука arrow Виявлено стародавній затонулий світ, де колись проживало півмільйона людей arrow

Виявлено стародавній затонулий світ, де колись проживало півмільйона людей

19 січня 2024 06:14
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич
Вчені відкрили давно загублений світ, де колись мешкало півмільйона людей
Карта материка Австралія та виявлений величезний архіпелаг. Колаж Новини.LIVE
yevheniya-frusevych.jpg - Євгенія Фрусевич

Попри те, що ми добре вивчили нашу планету, особливо її сушу, знаємо всі континенти, острови та історію їх утворення, багато що залишається прихованим від нас величезними масивами води. Та за допомогою новітніх технологій вчені час від часу роблять дійсно приголомшливі відкриття. Так, виявилося, що в далекому минулому на північному узбережжі Австралії простягався величезний світ, де могло проживати до півмільйона людей. 

Відкриття зробила група археологів з Університету Гріффіта в Квінсленді, Австралія. Свою наукову працю вони опублікували в журналі Quaternary Science Reviews, пише IFLScience.

Читайте також:

Що відомо про затонулий стародавній світ 

Вивчаючи рельєф океанічного дна на північно-західному континентальному шельфі Австралії, вчені натрапили на величезну територію, що простягалася від північного узбережжя. 

Як показало дослідження, регіон, який зараз затоплений морською водою, був великим архіпелагом від 71 000 до 59 000 років тому. Потім він перетворився на повністю відкритий шельф між 29 000 і 14 000 років тому і включав внутрішнє море та величезне прісноводне озеро, оточене високими скелями та глибокими ущелинами.

Варто зауважити, що відкриття археологів пов’язане із палеоконтинентом Сахула, що об'єднував сучасну Австралію, Нову Гвінею і Тасманію. 

Головний археолог і провідний автор дослідження Касіх Норман стверджує, що ця велика ділянка континентального шельфу утворювала перехідний шлях для міграції людей з Індонезії до Австралії. Проте, під час глобального підвищення рівня моря (епоха підйому океанів) ця частина суші опинилася під водою. 

 

Вчені відкрили давно загублений світ, де колись мешкало півмільйона людей
Величезний архіпелаг, який колись існував вздовж узбережжя Австралії. Зображення: K Norman, et al./Quaternary Science Reviews (2024)

Скільки людей могло жити на затонулій загубленій території 

Ґрунтуючись на розмірі затонулої землі та кількості археологічних відкриттів у Північній Австралії, команда припустила, що давно втрачений архіпелаг міг потенційно підтримувати людську популяцію від 50 000 до 500 000 людей у різний час.

"Наше демографічне моделювання показало пік чисельності населення на піку останнього льодовикового періоду — 20 000 років тому, коли весь північно-західний шельф був сушею. Цей висновок тепер підтверджено новими генетичними дослідженнями", — розповів Норман.

Варто зауважити, що дослідники ще не знайшли тут великих давно втрачених поселень, ані навіть фізичних залишків інструментів, вогню чи інших натяків на те, що тут колись були люди. Тож, доцільним буде продовжити вивчати цей регіон.

На думку вчених, їх наукова праця та подальше вивчення затонулих континентальних шельфів, відкриває таємниці, як людство адаптувалося до змін клімату і підняття рівня моря в минулому. Крім того, отримані знання можна буде використовувати для майбутніх викликів кліматичних змін.

Раніше ми розповідали, що вченим вдалося виявити загублений континент, який зник 155 мільйонів років тому.

Нагадаємо, ми писали, в Антарктиді виявлено сліди невідомої прадавньої цивілізації.

Також ми повідомляли, що дослідники знайшли найдавнішу рукотворну піраміду у світі, яка старша навіть за Єгипетські. 

наука
відкриття
вчені
дослідження
континенти

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:30Яку суму отримує сім’я загиблого воїна — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з відео

06:36У ВМС розповіли, чи може Росія висадити десант в Одесі та Миколаєві

10 січня 2024
Новина з фото

04:17 Готуйтеся, це буде нелегко — знайдіть власника собаки за 11 секунд

8 січня 2024

04:08 Притула пояснив, як виправити ключову проблему мобілізації в Україні

14 січня 2024

14:13 Виплати військовим — скільки платять після звільнення зі служби

10 січня 2024

05:58Що чекає на мобілізованих у військовій частині — розповідь військового

7 січня 2024
Новина з фото

14:45 Народна синоптикиня Діденко назвала регіони, які завтра накриють люті морози

12 січня 2024
Новина з відео

17:10Мобілізація по-одеськи — ставлення людей до перевірок ТЦК у громадському транспорті

9 січня 2024

09:51 Лунін готується до трансферу у несподіваний клуб

6 січня 2024

20:28 Соня Морозюк вперше прокоментувала причетність до вкрадених коштів у Міноборони

Актуальне по темі