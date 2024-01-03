Растения умеют разговаривать и кричать ультразвуком — исследование

Вымышленное растение мандрагора из мира Гарри Поттера, способное убить своим криком. Изображение: Warner Bros. Studio Tour London

Кажется, ученые наконец-то доказали, что растения действительно умеют разговаривать. Вот только люди остаются глухими к ним и не слышат даже когда те кричат от боли или страха. Ведь человеческое ухо не способно улавливать эти частоты.

Соответствующие выводы сделали исследователи из Тель-Авивского университета, которые провели масштабный эксперимент, изменяющий представление о мире растений. Исследование опубликовано в Cell Press, пишет CTV News.

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Следует отметить, что ранее уже были проведены определенные исследования, согласно которым некоторые растения способны издавать ультразвук или звуки низкой амплитуды, которые люди не способны услышать без специального оборудования. Эти звуки обычно возникают в результате процессов фотосинтеза и движения воздуха в тканях растений.

В новом научном труде, называемом глобальным прорывом, ученые получили новые важные данные об "общении" растений, записывая и анализируя издаваемые ими звуки.

Что удалось узнать:

растения издают звуки щелчка, исходящие с громкостью, подобной человеческой речи, однако слишком высокие, чтобы наше ухо их уловило;

растения издают гораздо больше звуков во время стресса, они могут отличаться в зависимости от типа стресса, который они испытывают;

все звуки содержат информацию, которую животные и другие растения могут понять;

многие животные, например летучие мыши и грызуны, способны слышать гораздо более высокие частоты, чем люди. Поэтому они хорошо знакомы с симфонией лесов и растений и, вероятно, умеют интерпретировать информацию, передаваемую звуками, что издают растения.

Исследователи улавливают звуки, издаваемые кактусом. Фото: TEL AVIV UNIVERSITY

Как исследователи пришли к такому выводу?

Использовалось оборудование для записи, способное улавливать частоты от 20 до 250 килогерц. Для эксперимента ученые взяли растения помидоров и табака, поместив горшки в звуконепроницаемый ящик с микрофонами.

Таким образом были зафиксированы ультразвуковые щелчки. В общем, растения излучали звуки в диапазоне 40-80 килогерц, то есть они издавали ультразвук.

Томаты и табак щелкали не от хорошей жизни: их надолго оставляли без воды или отрезали у них кончик стебля. В сухой почве томаты щелкали 35 раз в час. В ответ на механическое повреждение они щелкали чуть реже. Интересно, что табак был менее болтлив, чем томаты.

В обычных условиях, когда они ничего не отрезали и воды было достаточно, ни табак, ни помидоры никаких щелчков не выдавали. Так что исследователи пришли к выводу, что растения щелкают ультразвуком от стресса. Вероятно, этот звук образуется, когда в сосудах растений появляются и лопаются пузырьки.

Исследователи записывают звук, издаваемый растением. Фото: TEL AVIV UNIVERSITY

Также в эксперименте "приняли участие":

пшеница;

кукуруза;

кактус;

хенбит.

Исследование продолжается, к сожалению, большинство научных данных пока ограничено и требует дальнейших наблюдений для получения более конкретных результатов.

Однако исследователи уже смело говорят следующее:

"В этом исследовании мы разрешили очень старый научный спор: мы доказали, что растения действительно издают звуки! Наши выводы свидетельствуют, что мир вокруг нас полон звуков растений, и что эти звуки содержат информацию, например, о дефиците воды или травмах". Мы считаем, что люди также могут использовать эту информацию, имея правильные инструменты, такие как датчики, сообщаемые производителям, когда растения нуждаются в поливе".

Ранее мы рассказывали, что ученые нашли растение, способное снабжать кислородом и пищей будущие колонии на Марсе.

Напомним, мы писали, исследователям удалось разработать способ имитации фотосинтеза, не используя растения, чтобы снабдить марсианские колонии кислородом.

Также мы публиковали удивительные кадры, как выглядит каннабис под микроскопом.