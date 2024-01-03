Рослини вміють розмовляти та кричати ультразвуком — революційне дослідження

Вигадана рослина мандрагора зі світу Гаррі Поттера, що здатна вбити своїм криком. Зображення: Warner Bros. Studio Tour London

Здається, вчені нарешті довели, що рослини дійсно вміють розмовляти. От тільки люди залишаються глухими до них та не чують навіть коли ті кричать від болю чи страху. Адже людське вухо не здатне вловлювати ці частоти.

Відповідні висновки зробили дослідники з Тель-Авівського університету, які провели масштабний експеримент, що змінює уявлення про світ рослин. Дослідження опубліковане в Cell Press, пише CTV News.

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Варто зауважити, що раніше вже були проведені певні дослідження, відповідно до яких деякі рослини здатні видавати ультразвук або звуки низької амплітуди, які люди не здатні почути без спеціального обладнання. Ці звуки зазвичай виникають у результаті процесів фотосинтезу та руху повітря у тканинах рослин.

У новій науковій праці, яку називають глобальним проривом, вчені отримали нові важливі дані про "спілкування" рослин, записуючи та аналізуючи звуки, що вони видають.

Що вдалося дізнатися:

рослини видають звуки клацання, які виходять із гучністю, подібною до людської мови, проте надто високі, щоб наше вухо їх вловило;

рослини видають значно більше звуків під час стресу, вони можуть відрізнятися залежно від типу стресу, який вони зазнають;

усі звуки містять інформацію, яку тварини та інші рослини можуть зрозуміти;

багато тварин, наприклад, кажани та гризуни, здатні чути набагато вищі частоти, ніж люди. Тому вони добре знайомі з симфонією лісів і рослин і, імовірно, вміють інтерпретувати інформацію, яку передають звуки, що видають рослини.

Дослідники уловлюють звуки, які видає кактус. Фото: TEL AVIV UNIVERSITY

Як дослідники дійшли такого висновку?

Використовувалося обладнання для запису, здатне вловлювати частоти від 20 до 250 кілогерц. Для експерименту науковці взяли рослини томатів та тютюну, помістивши горщики у звуконепроникний ящик із мікрофонами.

Таким чином були зафіксовані ультразвукові клацання. Загалом рослини випромінювали звуки в діапазоні 40-80 кілогерц, тобто вони видавали ультразвук.

Томати та тютюн клацали не від хорошого життя: їх надовго залишали без води, або відрізали у них кінчик стебла. У сухому ґрунті томати клацали 35 разів на годину. У відповідь на механічне пошкодження вони клацали трохи рідше. Цікаво, що тютюн був менш балакучим, ніж томати.

У звичайних умовах, коли вони нічого не відрізали й води було достатньо, ні тютюн, ні томати жодних клацань не видавали. Тож дослідники прийшли до висновку, що рослини клацають ультразвуком від стресу. Імовірно, що цей звук утворюється, коли в судинах рослин з’являються і лопаються бульбашки.

Дослідники записують звук, який видає рослина. Фото: TEL AVIV UNIVERSITY

Також в експерименті "взяли участь":

пшениця;

кукурудза;

кактус;

хенбіт.

Дослідження триває, на жаль, більшість наукових даних наразі обмежена і вимагає подальших спостережень для отримання більш конкретних результатів.

Проте, дослідники вже сміливо кажуть наступне:

"У цьому дослідженні ми розв’язали дуже стару наукову суперечку: ми довели, що рослини дійсно видають звуки! Наші висновки свідчать про те, що світ навколо нас сповнений звуків рослин, і що ці звуки містять інформацію, наприклад, про дефіцит води або травми. Ми вважаємо, що люди також можуть використовувати цю інформацію, маючи правильні інструменти, такі як датчики, які повідомляють виробникам, коли рослини потребують поливу".

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