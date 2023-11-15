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Забеременеть в космосе — ученые исследуют возможности рождения детей за пределами Земли

15 ноября 2023 10:40
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк
Забеременеть в космосе — ученые исследуют возможности рождения детей за пределами Земли
Проект эмбриона в космосе. Фото: Pixabay
c5e9fa8a-3b32-44a8-7bc6-d5a2123c4a00 - Татьяна Слободянюк

Ученые считают, что совсем скоро беременность и рождение детей в космосе станет возможным, это только вопрос времени. Сначала подобные эксперименты проведут на размножении грызунов.

Об этом пишет The Science Times.

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Есть дальновидные ученые, считающие, что беременность и рождение детей в космосе это только вопрос времени. Одним из таких ученых является директор Spaceborn United Эдберт Эдельбрук, работающий над тем, чтобы увидеть, можно ли зачать и родить лабораторных грызунов в открытом космосе, а затем вырастить для дальнейшего рождения детей. Если же эксперимент удастся, то это можно пробовать для рождения людей в открытом космосе.

Для таких опытов компания Spaceborn United использует "космический эмбрион-инкубатор", имеющий форму диска и предназначенный для переноски женских и мужских половых клеток, а затем их объединение на низкой околоземной орбите. Все устройство имеет размер коробки для обуви.

После выращивания в течение пяти-шести дней эмбрион будет заморожен криогенно и транспортируется обратно на Землю. На Земле будет рассматриваться, можно ли имплантировать эмбрион суррогатной матери и вынашивать его до положенного срока. Заморозка будет сделана для того, чтобы защитить эмбрион во время травматического повторного вхождения в атмосферу Земли. Планируется, что устройство выйдет на околоземную орбиту в ноябре 2024 года.

После этого эксперимента компания планирует провести тесты на человеческих эмбрионах, оплодотворенных в условиях низкой и искусственной гравитации.

Напомним, недавно китайские ученые нашли способ наделить Марс кислородом. По словам ученых, их робот-химик с искусственным интеллектом использовал специальные породы из марсианских метеоритов и синтезировал соединения, с помощью которых можно получить кислород из воды.

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