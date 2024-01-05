Вчені наділили роботів здатністю відчувати біль — як це їм вдалося

Робот відчуває біль та емоції. Фото: shutterstock.com

Одна з задач науковців в області робототехніки — створити робота максимально наближеного до людини, здатного мислити, відчувати різний спектр емоцій та володіти органами чуття. Ще один крок до цього зробили вчені з китайського університету, які подарували роботам нову здатність, а саме відчувати біль і реагувати на небезпеку.

Що відомо про нову технологію і де її можна буде застосовувати в майбутньому, пише New Scientist.

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Як відчуває біль людина?

Людина здатна відчувати біль завдяки складній взаємодії між периферичними нервовими сигналами та їхньою інтерпретацією мозком.

Больові рецептори (ноцицептори), розташовані в шкірі, передають електричні сигнали до різних ділянок мозку, сприймаючи різні види болю та активуючи захисні реакції, які допомагають уникнути травм та пошкоджень.

Відчуття болю виконує важливу захисну роль у житті людини, захищає від травм, пошкоджень та захворювань, допомагає уникнути небезпеки.

Нервова система людини. Фото: shutterstock.com

Як працює новий винахід вчених, який наділяє роботів здатністю відчувати біль?

Команда вчених з Хунанського університету в Китаї, базуючись на людських процесах, розробила синтетичну шкіру та спеціальний алгоритм штучного інтелекту.

В основу винаходу лягла система зондування болю, що функціонує завдяки "співпраці" кристалів цинку та гелію. Як пояснили винахідники, ці кристали реагують на надмірне застосування сили та вивільняють електрони, створюючи електричний сигнал і спалах світла, завдяки якому можна визначити точне місце, в якому робот відчуває біль.

Варто зауважити, що спеціальний алгоритм штучного інтелекту допомагає роботу визначити, якого саме подразника варто уникати.

Синтетична шкіра, за допомогою якої роботи можуть відчувати біль. Скриншот з Youtube

У чому унікальність нової технології?

Винахідники у своїй праці підкреслюють, що ця технологія дозволяє роботам виявляти небезпеку й реагувати на неї.

Завдяки використанню електричних та оптичних сигналів можна одночасно сприймати інтенсивність та локалізацію болю, що це схоже на функціонування "природного ноцицептора".

Вчені вже "навчили" програму близько 100 електричним і оптичним показникам. Тестування проводили з використанням ножа, палички, колючих кульок та ватної кульки (які натискали на датчик). Так алгоритм "звикав" розрізняти шкідливі й нешкідливі об'єкти, які можуть давати схожі показники.

За результатами проведених досліджень, роботизована рука "навчилась" успішно розрізняти безпечні та небезпечні об'єкти у більшості (97,5%) випадків.

До прикладу, штучний інтелект розумів, що кулька з вати безпечна, а от м'яч із залізними шипами він одразу викидав, щоб не отримати пошкодження.

Тестування синтетичної шкіри. Скриншот з Youtube

Де можна буде застосовувати цю технологію?

Перше практичне застосування, якщо роботи можуть відчувати біль, це може допомогти уникнути пошкоджень або руйнування обладнання.

Здатність відчувати біль може допомагати роботам адаптуватися до непередбачуваних ситуацій, що може бути важливо в роботі в різноманітних умовах та середовищах.

Водночас роботи, які можуть реагувати на біль, можуть легше співпрацювати з людьми, сприяючи безпеці та зручності у взаємодії.

Крім того, такі роботи будуть незамінними для медичних процедур, які потребують точності та чутливості. Так під час дослідження своєї технології науковці прикріпили синтетичну шкіру на серце, печінку та легені щура й дозволили роботу-хірургу провести біопсію (взяття часточки тканини для подальшого мікроскопічного дослідження).

Сигнали, які робот отримував від шкіри впродовж процедури, спрямовували його руку так, аби не пошкодити ці органи. І все пройшло досить успішно. Виходячи з цього вчені припускають, що синтетичну шкіру можна буде вбудовувати у хірургічні інструменти, що дозволить хірургам "відчувати органи".

Раніше ми писали, що науковці створили унікальну роботизовану руку, що володіє людськими властивостями.

Нагадаємо, ми повідомляли, що вчені створили м'яких роботів, що вивчатимуть інопланетні світи.

Також ми розповідали, що винахідники розробили надчутливу штучну шкіру, яку хочуть використовувати для роботів та людських протезів.