Знайдено фрагменти черепа невідомого виду людини віком 140 тисяч років — фото

Фрагменти черепа невідомого виду людини, знайдені археологами в Ізраїлі. Колаж: Tel Aviv University

В Ізраїлі на археологічній ділянці Нешер Рамла, розташованій між Тель-Авівом і Єрусалимом, археологам вдалося виявити кілька фрагментів черепа віком 140 тисяч років, які можуть належати до раніше невідомої популяції стародавніх гомінідів. Ця знахідка розкриває нові загадки нашого минулого.

Що це за новий вид та які цікаві подробиці минулого він розкриває, пише видання IFL.Science

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Зазначається, що відкриття, що справді інтригує, зробила міжнародна група дослідників ще 2021 року. Ділянка під назвою Нешер Рамла, про яку згадувалося вище, колись була вирвою, яку стародавні люди використовували як притулок у відкритому ландшафті.

Спочатку на цій ділянці археологи виявили докази існування стародавніх гомінідів, такі як:

кам’яні знаряддя праці;

кістки впольованих тварин;

залишки багать.

Пізніше дослідники натрапили на два фрагменти дивного черепа. Скам'янілості складалися з правої тім'яної кістки, задньої/бокової частини черепа (і деяких фрагментів лівої тім'яної кістки) і практично повної нижньої щелепи (щелепної кістки).

Після аналізу команда зрозуміла, що фрагменти належали комусь, хто, на їхню думку, не був повністю Homo sapiens. Але він також не був неандертальцем — єдиним іншим видом гомінідів, який, як відомо, жив у цьому регіоні.

Це підтверджувала тім’яна кістка, яка мала "архаїчні" риси, які повністю відрізнялися від ранніх і недавніх Homo sapiens. Вона була також занадто товстою для кісток, знайдених у неандертальців. Крім того, щелепна кістка мала архаїчні риси, і деякі, які є у неандертальців.

На думку дослідників, які першими описали фрагменти, вони могли належати до раніше невідомій та пізно збереженій популяції гомінідів Nesher Ramla Homo, що жили в регіоні між 140 000 і 120 000 років тому.

Фрагменти черепу раніше невідомого виду гомінідів. Фото: Tel Aviv University

До якого відкриття підштовхнули вчених фрагменти знайденого стародавнього черепа?

Вчені давно з'ясували, що далекі предки людини були досить добре знайомі з іншими архаїчними гомінідами, особливо з неандертальцями. Однак рештки, які належали раніше невідомій популяції стародавніх гомінідів, демонструють унікальне поєднання рис неандертальця та архаїчної людини. Знахідка свідчить про те, що новий знайдений вид мав довгу та динамічну історію взаємодії з Homo sapiens.

Дослідники Ізраель Гершковітц, Йоссі Зайднер та їхні колеги детально описали свої висновки в двох супутніх дослідженнях, які припустили, що ця нова популяція гомінідів, відома як Nesher Ramla Homo, обмінювалася як своїми генами, так і культурою з сусідніми популяціями Homo sapiens впродовж тисячоліть.

На момент написання статті все ще не відомо, чи справді Nesher Ramla Homo є новою популяцією людей, але майбутня робота може пролити більше світла на цю таємницю.

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