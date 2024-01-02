Найдены фрагменты черепа неизвестного вида человека возрастом 140 тысяч лет

Фрагменты черепа неизвестного вида человека найдены археологами в Израиле. Коллаж: Tel Aviv University

В Израиле на археологическом участке Нешер Рамла, расположенном между Тель-Авивом и Иерусалимом, археологам удалось обнаружить несколько фрагментов черепа. в возрасте 140 тысяч лет, которые могут относиться к ранее неизвестной популяции древних гоминидов. Эта находка открывает новые загадки нашего прошлого.

Что за новый вид и какие интересные подробности прошлого он раскрывает, пишет издание IFL.Science.

Читайте также:

Подробнее об археологической находке

Отмечается, что действительно интригующее открытие совершила международная группа исследователей еще в 2021 году. Участок под названием Нешер Рамла, о котором упоминалось выше, когда-то был воронкой, которую древние люди использовали как убежище в открытом ландшафте.

Первоначально на этом участке археологи обнаружили доказательства существования древних гоминидов, такие как:

каменные орудия труда;

кости животных, на которых охотились;

остатки костров.

Позже исследователи наткнулись на два фрагмента странного черепа. Окаменелости состояли из правой теменной кости, задней/боковой части черепа (и некоторых фрагментов левой теменной кости) и практически полной нижней челюсти (челюстной кости).

После анализа команда поняла, что фрагменты принадлежали кому-то, кто, по их мнению, не был полностью Homo sapiens. Но он также не был неандертальцем — единственным другим видом гоминид, которые, как известно, жили в этом регионе.

Это подтверждала теменная кость, которая имела "архаические" черты, полностью отличавшиеся от ранних и недавних Homo sapiens. Она также была слишком толстой для костей, найденных у неандертальцев. Кроме того, челюстная кость обладала архаическими чертами, и некоторыми, которые есть у неандертальцев.

По мнению исследователей, которые первыми описали фрагменты, они могли относиться к ранее неизвестной и поздно сохранившейся популяции гоминидов Nesher Ramla Homo, живших в регионе между 140 000 и 120 000 лет назад.

Фрагменты черепа ранее неизвестного вида гоминид. Фото: Tel Aviv University

К какому открытию подтолкнули ученых фрагменты найденного древнего черепа?

Ученые давно выяснили, что далекие предки человека были довольно хорошо знакомы с другими архаическими гоминидами, особенно с неандертальцами. Однако останки, принадлежавшие ранее неизвестной популяции древних гоминидов, демонстрируют уникальное сочетание черт неандертальца и архаического человека. Находка свидетельствует, что новый найденный вид имел длинную и динамичную историю взаимодействия с Homo sapiens.

Исследователи Израэль Гершковитц, Йосси Зайднер и их коллеги подробно описали свои выводы в двух сопутствующих исследованиях, которые предположили, что эта новая популяция гоминидов, известная как Nesher Ramla Homo, обменивалась как своими генами, так и культурой с соседними популяциями Homo sapiens на протяжении тысячелетий.

На момент написания статьи все еще неизвестно, действительно ли Nesher Ramla Homo является новой популяцией людей, но предстоящая работа может пролить больше света на эту тайну.

Раньше мы рассказывали, ученые воспроизвели лицо настоящего человека-дракона.

Напомним, мы писали, ученым удалось изъять ДНК женщины, жившей 25 тысяч лет назад, из найденного кулона.

Также мы сообщали, что ученые успешно воспроизвели лицо неандертальца.